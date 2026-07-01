モロッコ戦の大敗を受け、サラーの元監督がオランダ代表監督候補に浮上

モロッコに敗れW杯を敗退したオランダ代表。退任したロナルド・クーマン監督の後任候補に、アーネ・スロット氏の名前が挙がっている。

昨年5月末にリヴァプールを解任され、現在はフリーのスロット監督は、クラブ優先を明言しつつも、母国代表を率いることは「大きな名誉」と語っている。

オランダ紙「AD」のジャーナリスト、ミコス・ヨカ氏はポッドキャストで、スロットが今夏クラブ監督に復帰するつもりはないが、代表監督就任の可能性は残していると語った。

ヨカ氏は「クラブ志向は確かだが、代表監督を完全に拒絶する兆候はない。むしろ、代表監督は大きな名誉だと考えているはずだ」と説明した。

著書『スロット＝パル』の著者でもある同記者は、この動きが成功するかどうかはタイミングと協会ビジョン次第だと指摘する。「問題は、これが彼のキャリアにおいて適切な段階なのかどうかだ。 このチームでタイトルを争えると感じているか？協会が示すビジョンやスタッフの人選も鍵だ。彼にアプローチすればチャンスはある」

また、モハメド・サラーら大物選手を指導した経験から、クラブを離れることが障害になるとも考えていない。ドイツ代表のナゲルスマンやイングランド代表のトゥヘルのように、将来再びビッグクラブに戻る可能性は十分あると強調した。

ヨカ氏は、オランダクラブが優れた監督を失う懸念について「国益が最優先だ。代表が再び輝けば、それ以上のことはない」と語った。

技術面では、スロットの強みは戦術を素早く浸透させる点だと指摘。「私が知る限り、彼は選手に要求を明確に伝える。フェイエノールトでは大会決勝敗退後にチームを刷新し、翌季すぐに再浮上した」。

ただし、ドイツやセルビアとUEFAネーションズリーグで対戦するため、苦戦は予想される。それでも欧州選手権予選までに代表チームが適応する時間は十分あると結んだ。