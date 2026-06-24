モロッコ戦についてはどうだろうか？ クーマン監督はチュニジア戦を前に「アトラスの黒豹」を挑発した。

オランダ代表はノックアウトステージでモロッコ代表を避けたいのか？ロナルド・クーマン監督は「どの相手でも構わない」と断言。勝ち進むには強豪でも対戦する覚悟が必要だと語った。

グループステージ最終戦チュニジア戦前日の会見で、モロッコなど次の対戦相手を避けたいかと問われたクーマン監督は「どちらでも同じだ」と即答した。

さらに彼は「私たちは勝ち進みたい。どのチームも尊重するが、恐れない。自分たちは強いと信じているからだ」と語った。

続けてクーマンは「重要なのは、1試合ごとに集中し、どの相手にも勝てるよう準備することだ」と語った。

この発言は木曜日にカンザスシティで行われるグループ6最終戦、オランダ対チュニジアを前にしたものである。

オランダは現在、日本との2-2の引き分けとスウェーデン戦5-1の勝利で勝ち点4の2位。

オランダは得失点差で日本と並んで1位、スウェーデンは3ポイントで3位。チュニジアは2連敗で大会敗退が決まった。

前回大会で躍進したモロッコは経験と若さを兼ね備え、今大会でも注目のチームだ。ベスト16でオランダと対戦すれば、サッカーファンが待ち望む好カードとなる。

この自信に満ちた姿勢で、クーマン監督は選手と対戦相手に明確なメッセージを送る。オランダは、相手が誰であろうと挑戦に立ち向かう準備ができている。