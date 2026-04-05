モロッコ対フランス……「ゼイダンの手」による決定

リールの新星アイユーブ・ブアディの獲得をめぐり、フランスサッカー連盟とモロッコサッカー連盟の争いが激化している。同選手が、自身の代表としての将来を次回のワールドカップ終了後まで先送りすることを決めたためだ。サッカー界では、この動きはフランス代表のコーチングスタッフに予定されている変更の結果を待つためのものだと解釈されている。

18歳のブアディはフランスとモロッコの二重国籍を持ち、フランスサッカー界において同世代の最も有望な才能の一人とされている。

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モロッコサッカー連盟はここ数ヶ月、彼に「アトラスの黒」のユニフォームを着るよう説得するため、接触を強化している一方、フランス側は彼を「レ・ブルー」の次世代を担う柱の一人と見なしている。

ブアディは自身の代表としての将来について率直に語り、どの代表チームでプレーするかについてはまだ決定していないと強調した。

彼は次のように語った。「現時点では、まだ何も決めていない。代表チームの選択は、どの選手にとってもキャリアの分岐点となる。だから、焦ることなく、じっくり考える時間を自分に与えたい」。

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来年のワールドカップ前に決断を下す可能性について問われると、彼は次のように答えた。「特定の時期はない。これは心から湧き上がる個人的な決断であり、家族や親しい人々の意見も考慮に入れなければならない。プレッシャーは一切ない」。

選手自身の言葉によると、ワールドカップ前に決断を下すことはなく、大会終了まで待って家族や親しい人々と相談した上で、最終的な行き先を決める意向だ。

しかし、事情に詳しい情報筋によると、ブアディの慎重な姿勢は個人的な考えだけでなく、フランス代表チーム内で予想される変化、特にディディエ・デシャン監督の将来に関する状況とも関連しているという。

情報によると、同選手はジネディーヌ・ジダンがフランス代表の新監督に就任することを注視しており、これが彼の決断における決定的な要因となる可能性がある。

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リールでの活躍にもかかわらず、デシャン監督時代には代表チームでの出場機会を一度も得られなかったファウディは、ジダンが待ち望んでいたチャンスを与えてくれることを期待している

。同情報筋によると、ジダン監督は同選手と連絡を取り、そのパフォーマンスを度々称賛しており、これがフランス代表の新たなプロジェクトにおいて彼が役割を果たせる可能性に対する確信を強めたという。

モロッコサッカー連盟が同選手に「アトラスの黒人」代表への参加を説得し続けている一方で、ブアディはフランス代表内の状況が明確になるまで待つことを選んだようだ。ゼイダンが正式に指揮を執るのを待っているわけだが、これが近い将来、彼が「レ・ブルー」の一員となる新たな道を開くことになるかもしれない。