スペイン・リーガは8月15日に異例の開幕を迎える。開幕節では、レアル・マドリードの選手が少なくとも1人ワールドカップ準決勝に進出するため、同クラブ対レアル・ソシエダの試合が延期される。

スペインリーグ協会は公式日程で、準決勝または決勝に進む選手が多い場合に限って延期を認めるとしている。現在、モロッコのイブラヒム・ディアスとフランス代表3選手（キリアン・エムバペ、チュアミニ、コナテ）がトーナメント進出をかけて戦っている。

同連盟はW杯ベスト8以上の選手に3週間の強制休息を義務づけており、その影響で試合日程の変更が必要になる。

スペインリーグ協会のハビエル・ティパス会長は6月、次のように説明した。「開幕節の初日には、W杯準決勝・決勝に出場する選手を持たないチームが試合を行い、他のチームは待機する」。また、該当選手が1人でもいれば試合は延期されると強調した。

ティパス氏は「統計的にはバルセロナとレアル・マドリードが8月16日の週末に試合をする可能性は低い。アスレティック・ビルバオもスペイン代表選手が多い」と述べ、開幕節は6～7試合が開催されると見込んでいる。

レアル・マドリード対レアル・ソシエダ戦は8月26・27日に延期が決定。バルセロナ、アトレティコ・マドリード、セルタ・デ・ビーゴ、オサスナの試合も、スペイン代表が準決勝に進出した場合、延期になる可能性がある。 また、決勝トーナメント進出したブラジル、イングランド、アルゼンチン、ノルウェーの代表選手も各クラブに所属している。

ティバス氏は「グループリーグで敗退したチームの選手が8月14日にシーズン開始するのは意味がない。21日間の休暇と21日間の準備期間というルールに反する」と語り、他の試合は予定通り開催すると強調した。