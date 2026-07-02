国際サッカー連盟（FIFA）は木曜日、2026年W杯ベスト16のモロッコ対カナダ戦（土曜・ヒューストン）の主審を発表した。

主審は英国のベテラン、マイケル・オリバー氏。副審は同国のスチュアート・ポート氏とジェームズ・ミノーリング氏、第4審判はオランダのダニー・マッキーリー氏、予備副審は同国のヘッセル・ステイゲストラ氏が務める。

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1985年2月20日生まれのオリバーは、プレミアリーグに昇格した最年少審判の一人。2010年、25歳でプレミアデビューし、1992年のリーグ創設以来、最年少記録をマークした。

2012年にFIFAから国際審判として認定され、欧州トップクラスの審判として活躍。チャンピオンズリーグでは数十試合を裁き、準々決勝や準決勝も担当。2014年にはレアル・マドリード対セビージャのUEFAスーパーカップの主審も務めた。

2015年チリU-17ワールドカップ決勝（マリ対ナイジェリア）や、2018年ウェンブリーでのFAカップ決勝（チェルシー対マンチェスター・ユナイテッド）も担当した。

代表戦ではユーロ2020を担当し、2022年カタールW杯でも3試合を裁いた。 さらに決勝トーナメント1回戦の日本対クロアチア戦も担当し、PK戦の末クロアチアが勝利した。

オリバーは、試合を穏やかに運営し、プレーを優先して中断を最小限に抑えるスタイルで知られる。その姿勢が評価され、近年はFAとUEFAから最も信頼される審判の一人となっている。