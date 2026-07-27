ホームの地の利とサポーターの後押しを受けたサッカー女子モロッコ代表は、日曜夜、女子アフリカネイションズカップ2026の初戦でケニア代表に4-0の圧勝を収め、8月16日までモロッコ王国で開催される第14回大会を最高の形でスタートさせた。

モロッコの女子選手たちは試合開始から主導権を握り、19分にスキナ・ウズラウィが先制点を挙げると、28分にはマリヤム・アティクが2点目を追加。さらに32分にはイブティサム・ジュライディが3点目を決めて突き放し、後半開始直後の47分には再びネットを揺らして自身2得点目、そしてモロッコ代表にとって4点目となるゴールを記録した。

第1グループの第2試合では、大陸王者の最有力候補の一つに数えられるアルジェリア代表が、セネガル代表を2-0で下す貴重な勝利を挙げ、グループ首位争いの激戦を予感させる力強いスタートを切った。

元フルーリーのマリーヌ・ダフールが41分にPKでアルジェリアの先制点を決めると、元ナントで現在はアメリカのワシントン・スピリットに所属するメリッサ・ベティが86分に追加点を挙げ、アルジェリアに大会での完璧なスタートをもたらした。

これらの結果により、モロッコ代表とアルジェリア代表がそれぞれ勝ち点3で第1グループの首位に並び、来週木曜日の直接対決を待つこととなった。この一戦は突破の行方とグループ首位を決定づける重要な試合となり、初戦で見事なパフォーマンスを披露した両チームによる白熱の対決が予想されている。