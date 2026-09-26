アブデラ・ワザンは金曜夜、モロッコ代表デビュー戦でいきなり強烈な印象を残した。アヤックス所属の17歳MFはガボン戦の76分から途中出場し、スフィアン・ラヒミの2-0につながるプレアシストで得点に関与した。

ワザンはアズディン・ウナヒに代わって出場し、持ち味を示すまでに時間はかからなかった。終盤には左サイドのビラル・エル・ハンヌスへボールを送り、このMFが折り返したボールをラヒミが決めて、モロッコが試合を決定づけた。

SNS上では、ワザンのプレーに対する反応はほぼ満場一致で好意的だ。とりわけエル・ハンヌスとの連係は、モロッコのファンの間で大きな反響を呼んでいる。「エル・ハンヌスとワザンについては本当に語るべきだ。なぜなら、これは強力すぎる」と、あるサポーターは書いている。

別のファンも、この2人組に大きな期待を寄せている。「エル・ハンヌスとワザンのつながりは、とても危険なものになりそうだ」との声も上がった。さらに別のファンは、2点目の場面の攻撃に興奮気味に反応している。「ワザンからエル・ハンヌス、エル・ハンヌスからラヒミ。なんてプレーだ。」

また、アヤックスの選手であるワザン個人にも惜しみない賛辞が送られている。「ワザンはすごい選手だ」とあるサポーターは書き、別のファンは「ワザンは本当に特別だ」と述べた。さらに「アブデラ・ワザン、この名前を覚えておけ」という声も見られた。

一部のサポーターは、次の代表戦でワザンをいきなり先発で見たいとさえ望んでいる。「ワザンは先発であるべきだ」と、あるファンは書き、別のファンは「エル・ハンヌスとワザンはレソト戦で先発すべきだ」と語っている。

いずれにせよ、このMFに対する期待は非常に大きい。「ワザンは将来的に、より進化し、より効率的なウナヒのバージョンになれる」と予想するサポーターもいる。さらに別のファンは一歩踏み込み、ワザン、アイユーブ・ブアディ、サアド・エル・マーマルが、モロッコ史上最高の選手3人のうちに成長する可能性があると考えている。