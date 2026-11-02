ストラスブールがフランス・リーグで勝利の味を取り戻した。第9節の一環として日曜日に対戦したオセールをホームで5－1と圧倒。2得点1アシストの活躍を見せたモロッコ代表ヤシン・ジェシムのおかげで、ここ数節のチームを苦しめていた悪い流れに終止符を打った。

ジェシムは試合最高の立役者の一人となった。55分にチームメートであるコートジボワール代表マルシャル・グードのための2点目をアシストすると、77分には左足のシュートで4点目を追加し、85分にはヘディングシュートでチームの5得点目を締めくくった。

ストラスブールは41分にポルトガル代表ダリオ・エスゴが先制点を挙げ、62分にはデンマーク代表コンラート・ハルダーがPKで3点目を追加した。一方、オセールの唯一の得点は68分にイングランド代表キャメロン・アーチャーが決めた。

ストラスブールは相手の数的不利の恩恵も受けた。交代出場のラムフィア・ディウバテが74分に一発退場となったのだ。ケファン・ダヌワに代わって出場してからわずか11分後のことだった。

ジェシムの活躍は、彼を得点の表舞台へと復帰させた。直近のゴールは第2節でランスを相手に2得点を挙げたときで、これでリーグ戦での得点を4に伸ばし、さらに3つのアシストも記録している。昨季は8試合でアシスト1つにとどまっていた。

ストラスブールは、わずか勝ち点1しか手にできず4連敗を喫していた5試合を経て、今季初勝利を飾り、勝ち点を10に伸ばしてオセールと並ぶ12位となった。