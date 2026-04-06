モロッコ出身の国際的スター選手がニューカッスルの補強リストに名を連ねた

ニューカッスル・ユナイテッドは、数ヶ月にわたる計画を経て、今夏の移籍市場で積極的に動き出し、優秀な選手たちで戦力を強化する準備を進めている。

エディ・ハウ監督とスポーツディレクターのロス・ウィルソンは、新たな移籍戦略を策定中であり、今夏が補強において決定的な時期になることを認識している。

キラン・トリッパーがシーズン終了後の退団を表明し、ティノ・レフラメントの去就をめぐる憶測も絶えない中、ニューカッスルは彼らの穴を埋めるために多くの作業をこなさなければならないだろう。

ニューカッスルのニュースを専門とする紙『chroniclelive』によると、同クラブは来夏の移籍市場において、サイドバックの補強候補として複数の選手をリストアップしているという。

同紙は、ベルギーのゲンクに所属するモロッコ代表のザカリア・ワハディが、来夏のニューカッスルの獲得候補リストに含まれていると報じた。

同紙は次のように報じている。「ベルギーでは、ゲンクのこのサイドバックが、トップリーグや欧州の大会での卓越したパフォーマンスで注目を集めている。もしニューカッスルが攻撃的なサイドバックを探しているなら、24歳のこのモロッコ代表選手はすべての要件を満たしている。今シーズンは11ゴールを記録しており、そのうち4ゴールはヨーロッパリーグでのものだ。」

右サイドバックやウイングとしてプレーできる能力のおかげで、彼は昨冬の移籍市場でクリスタル・パレスやエバートンの獲得候補となっており、今夏にはビッグクラブへの移籍が目前に迫っているかもしれない。

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