共有 GOALをGoogleでフォロー

夏にヤセル・イブラヒムの獲得が頓挫したサウジアラビアのアル・シャバブが、冬の移籍市場で新たな扉を叩こうとしている。今回のターゲットは欧州での豊富な経験を持つモロッコ代表DFで、その名はクラブ内部で急速に存在感を増している。

広告

イプスウィッチ・タウンに所属するモロッコ代表DFイッサ・ディオプが、サウジアラビアのアル・シャバブの関心を集めている。同クラブは守備陣の強化を目指しており、次の冬の移籍市場での獲得を検討しているという。

モロッコメディア「ル・シット・アンフォ・スポール」によると、29歳の同DFはサウジアラビアのクラブ首脳陣から高く評価されている。首脳陣は欧州の舞台での経験と守備面での能力を踏まえ、最終ラインを強化するうえで適した選択肢だと見ているようだ。

アル・シャバブは昨夏の移籍市場で、エジプトのアル・アハリに所属するヤセル・イブラヒムの獲得に動き、移籍金は100万ドルと見積もられていた。しかし、アル・アハリ側が同代表DFの残留を強く望んだことで、交渉は頓挫した。

アル・シャバブの首脳陣は今後数週間のうちに、選手の代理人サイドおよび所属先のイングランドのクラブと交渉の場を設け、金銭面の条件や来年1月の移籍成立の可能性について協議する計画だという。

広告 広告

サウジアラビアからの関心が高まる一方で、ディオプは引き続きモロッコ代表の構想に入っている。今月11月のインターナショナルウィーク期間中には、直近の代表合宿にも参加した。

Related Topics

イプスウィッチ・タウンの同DFはニジェール戦に出場した一方、2試合目はベンチから見守るにとどまった。今後のキャリアについては、これからの動向が注目される。

アル・シャバブ首脳陣は、ディオプが現在のチームに必要な条件をすべて備えていると考えている。フィジカルが強く空中戦にも長けたDFであり、プレミアリーグとリーグ・アンで豊富な経験を積んでいることから、サウジ・プロリーグの環境にも素早く適応できると見ている。

広告

アル・シャバブは最終ラインにいくつかの穴を抱えて苦しんだこともあり、シーズン開幕当初から守備の安定感を高められるDFを探してきた。コーチングスタッフは、ディオプほどの実力を持つ選手が加われば、特にビッグマッチにおいてチームのバランスがより向上すると考えている。

一方で、ディオプ本人はイプスウィッチ・タウン退団について、まだ態度を決めていない。同選手はイングランドのクラブと契約を結んでおり、最終決断を下す前に、アル・シャバブが提示する金銭面の条件を見極めたい考えだ。

広告

同モロッコメディアの情報筋によれば、近年のリーグの大きな発展や多くの世界的スター選手の存在、さらにサウジアラビアのクラブが提示する高額なオファーを背景に、サウジ・プロリーグでプレーするという選択肢はディオプにとって魅力的に映っているようだ。

サウジ・プロリーグは欧州からビッグネームを次々と獲得し、大きな盛り上がりを見せている。新たな経験や異なる挑戦の機会を求める多くのアフリカ人選手やアラブ人選手にとって、人気の移籍先となっている。

広告

移籍が実現すれば、ディオプはアル・シャバブにとって大きな補強となり、チームの他のDFと強力なコンビを形成することになるだろう。また、モロッコ代表にとっても、今後の重要な戦いを前に最高のコンディションにある選手を手にすることになる。