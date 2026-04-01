モロッコ代表選手が謝罪：「ミスを犯してしまった……でも、僕への愛を疑わないで」

モロッコ代表のディフェンダー、シャディ・リヤドは、2025年アフリカネイションズカップ優勝を祝うセネガルの写真に「いいね」をしたことを、自身の表現によれば「過ち」として、アトラスの黒人（モロッコ代表の愛称）のファンに謝罪した。

アフリカサッカー連盟（CAF）の控訴委員会がモロッコに大陸選手権のタイトルを名目上授与する決定を下したにもかかわらず、セネガルは問題をスポーツ仲裁裁判所（CAS）に持ち込むことを決定し、さらに3月のインターナショナルブレイク中の親善試合、ペルー戦およびガンビア戦において、2度にわたり優勝カップを掲げて祝賀を行った。

モロッコ代表の選手数名は、セネガル代表のチームメイトが投稿した内容に反応したことで、ファンの激しい批判の渦中に立たされた。

モロッコのウェブサイト「Hesport」によると、この騒動は、スタッド・ド・フランスで行われた優勝セレモニーにおいて、セネガル代表のスター選手たちがタイトル獲得を祝う投稿に対し、複数のモロッコ代表選手が「いいね」を押したことをきっかけに勃発した。なお、この優勝の正当性については、依然として国際的な法的争点となっている。

同サイトによると、拡散された写真には、イスマイル・サイバリ、シャディ・リヤド、エリアス・ベン・サギールに加え、サミール・アル・ムラビット、オサマ・タルガリン、ヤシン・キシュタといったスター選手たちが関与している様子が映っており、これがファンからの批判をさらに激化させた。

サイバリが誤って写真に「いいね」を押してしまったと説明した後、シャディ・リヤドが自身の立場を明らかにすることになった。

リヤドは自身のインスタグラムアカウントで、「私は過ちを犯しました。お詫びするとともに、モロッコ国民の失望を理解しています」と投稿した。

クリスタル・パレスのDFはさらに、「14歳の頃からこのユニフォームを着てプレーしてきた。この国への愛を、一瞬たりとも疑わないでほしい。ディマ・モロッコ（常にモロッコ）だ」と付け加えた。