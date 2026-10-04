モロッコ代表のムハンマド・ワハビ監督は、マリとの親善試合は選手たちにとって真の試金石だったと強調し、相手の強さと試合の激しいテンポが、合宿の締めくくりにモロッコにとって重要な経験を与えてくれたと述べた。

ワハビ監督は試合後のテレビインタビューで次のように語った。「良い試合だった。非常に優れた相手に対して、互角の攻防と高いテンポが特徴の、本物の親善試合を戦うことができた。これはまさに我々が求めていたものだ。簡単な試合で合宿を終えたくはなかったので、このレベルのチームと対戦できたのは良かった」

モロッコ人指揮官は、さらに取り組むべき課題がいくつか見えたものの、合宿は非常にポジティブなものだったと説明し、こう付け加えた。「我々が引き続き取り組み、改善していかなければならない点がいくつか見えた。一方で、我々には良い能力があり、相手は我々にプレッシャーをかけてボールを奪い返すのに大いに苦労していたことも分かった」

ワハビ監督は、モロッコ代表が試合の一部の時間帯で縦への崩しを欠いていたと指摘し、ハーフタイム後にはパフォーマンスが改善され、特に守備面と試合運びのコントロールの面で向上し、相手守備の背後への動きが増えたと説明した。

さらにこう付け加えた。「前半は必要以上に大きなスペースを与えてしまった。試合をもっと激しく燃え上がらせたいと思いすぎていたのかもしれない。しかし後半は、縦への仕掛けを交えながら、より試合をコントロールできた。もっと明確なチャンスを作り、得点することもできたはずだ」

ワハビ監督は、合宿の成果に満足していると強調して話を締めくくり、こう述べた。「我々はこの合宿に満足して終えることができる。非常に有益なものだったし、これからも努力し、発展し、前進し続けていく。今日は大きな努力をし、多く走った選手たちを見ることができた。この試合を特徴づけたテンポと激しさは非常に重要だ。こうした対戦こそが、我々の成長を助けてくれるからだ」