モロッコ人の左サイドバックで、エジプトのザマレクに所属するマフムード・ベンタイエクが、今夏の移籍市場で複数の欧州および湾岸のクラブから注目を集める存在となっている。エジプト・リーグ制覇と、モロッコ代表としてのアラブカップ優勝という2つのタイトルを獲得したうえ、エジプト・リーグ最優秀左サイドバック賞にも輝いた見事なシーズンを経てのことだ。

フランスのメディア「フット・メルカート」によると、26歳の同選手はフランスとトルコのクラブから顕著な関心を集めており、湾岸勢もその動向を注視しているという。評価額としては、200万から300万ユーロの間で移籍が成立する可能性が指摘されている。

フランスのサンテティエンヌから加入したベンタイエクは、昨シーズンを通じての際立ったパフォーマンスによって、エジプトサッカー界において自身のポジションで最も傑出した選手の一人としての地位を確立することに成功した。同選手は、ザマレクが久々にエジプト・リーグ制覇を果たすうえで決定的な貢献を果たした。

こうした多方面からの関心は、このモロッコ人選手がザマレクにもたらした技術的な価値を反映している。それによってクラブは、タイトル争いを続けるために彼を残すか、クラブの経済状況を踏まえて提示されている金銭的なオファーを活用するか、難しい決断を迫られることになる。