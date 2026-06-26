アユーブ・ブアディは今夏、大型移籍の可能性がある。移籍市場専門家のマッテオ・モレット氏によると、W杯で注目されたこのモロッコ人選手はマンチェスター・シティから具体的な関心を寄せられている。

所属のリールOSCで好パフォーマンスを見せ、W杯でも期待に応えている。18歳のMFは特にブラジル戦後の活躍が評価された。

世界の強豪クラブが以前から注目していたが、シティが本格的に獲得へ動き出した。右利きのブアディは2029年半ばまでリールと契約しており、交渉はすでに始まっているという。

Transfermarktはブアディの市場価値を5000万ユーロと見積もるが、評価上昇中でこの額ではリールを納得させられない。The Athleticは今週、リールが8000万ユーロを要求していると報じた。

数週間前、移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏もパリ・サンジェルマン、リヴァプール、アーセナルが興味を示していると伝えた。

ただし、本人がどのクラブを望んでいるかはまだ不明だ。シティはライバルに先んじるため、あらゆる手を尽くす構えだ。

ブアディ本人は、月曜深夜3時（火曜未明）に控えるオランダ代表戦に集中している。一方、シティはブアディに加え、エリオット・アンダーソン獲得も視野に入れており、この移籍はほぼ確実視されている。