元モロッコ代表のハリド・ブータイブが、公式に現役引退を発表した。アマチュアのピッチから始まり、2018年ワールドカップでのモロッコ代表としての出場で幕を閉じたキャリアに、自身の公式インスタグラムアカウントに投稿した動画を通じて終止符を打った。

ブータイブは自身のキャリアの主な節目を振り返り、その始まりが大規模な育成機関を通じたものではなかったと説明した。学業と並行しながらアマチュアサッカーで数年を過ごし、27歳でプロとして初契約を交わしたのだという。

この元モロッコ代表FWは、ガズレクがプロの世界に足を踏み入れる機会とフランス1部リーグでプレーする機会を与えてくれたと述べ、その後ストラスブールで20得点を挙げてフランスリーグのタイトルを獲得するという特別なシーズンを過ごしたと語った。クラブのサポーターやストラスブールの街との関係は、最も印象深い思い出のひとつであり続けていると強調した。

ブータイブは、プロの世界への到達が遅かったことについて、過ぎ去った年月を取り戻そうとするかのように試合に臨む原動力になったと表現した。その後、想像していた以上のものだったと語るモロッコ代表でのチャンスが訪れた。

ブータイブは、モロッコ代表での最も印象的な瞬間として、特にガボン戦で3得点を挙げたことを挙げた。この試合はワールドカップ出場という夢の実現に近づく助けとなり、その夢は実際に2018年ロシア・ワールドカップで叶えられた。

また、ワールドカップでの思い出を振り返り、スペインのゴールに叩き込んだ自身のゴールに言及した。世界が見つめる中でモロッコのサポーターとともに味わったその瞬間は、記憶に深く刻まれ続ける最も印象的な場面のひとつだと語った。

ブータイブはメッセージの締めくくりに、家族、友人、指導者、チームメイト、そしてともに働いたスタッフの面々、さらにキャリアを通じて支えてくれたサポーターへの感謝を述べ、選手としての道のりに正式に幕を下ろすことを表明した。