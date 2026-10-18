エジプト代表のホサム・ハッサン監督は、イングランドのブライトンに所属するMFユネス・イブラヒムの成長を注視しており、来る11月の合宿への招集の可能性を見据えている。これは、欧州でプロとして活躍するエジプト系の若手タレントを活用しようとするコーチングスタッフの取り組みの一環だ。

エジプト代表内部の情報源はフランス通信社（AFP）に対し、オーストラリア生まれの18歳であるイブラヒムがホサム・ハッサンの構想に入ったと語った。同選手は今季ブライトンのトップチームに昇格し、先週木曜日にUEFAヨーロッパ・カンファレンスリーグでリトアニアのカウノ・ジャルギリス戦に公式戦デビューを果たし、4-0の勝利の中で1アシストを記録して注目を集めた。

同選手は両親の国籍と出生地により、エジプト、モロッコ、イングランド、オーストラリアの4つの代表チームを選択できる立場にある。このため、エジプトサッカー協会はエジプト系プロ選手委員会を通じて同選手と連絡を取り、必要な法的手続きの完了を急いでいる。

情報源は、コーチングスタッフはサッカー協会がこれらの手続きを終えるのを待っており、11月の合宿に同選手を招集できるようにするためだと説明した。また、エジプト、チュニジア、フランスの国籍を持ちながら昨年3月にエジプト代表に加わったハイサム・ハッサンのケースを再現したいという代表チームの意向にも言及した。

エジプト代表は2027年アフリカネイションズカップ予選のグループ2で勝ち点4を獲得し首位に立っている。アンゴラとスコアレスドローに終わった後、南スーダンに5-0の大勝を収めた。