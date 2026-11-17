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モロッコは火曜日、ケニア、ウガンダ、タンザニアが開催する2027年アフリカ・ネーションズカップ本大会への出場を決めた。ワールドカップでベスト8に進出したモロッコは、敵地でニジェールに1-0で勝利し、4試合を終えた時点で予選突破が決定。予選はあと2試合残している。

アヤックスのFWアブデラ・ウアザンは開始20分、モロッコ代表での初ゴールを記録した。レアル・マドリーのブラヒム・ディアスによる巧みなヒールパスを受け、遠いサイドのゴール隅へ鮮やかに決めた。

まだ17歳のウアザンにとって、ニジェール戦は代表3試合目。アヤックス所属の同選手は、これまでガボン戦（3-1で勝利）で15分間、ホームでのニジェール戦（5-1で勝利）で6分間プレーしていた。火曜日にはモハメド・ウアビ監督から初めて先発の座を与えられ、1時間が経過したところでアユブ・ウフキルと交代した。

ウアザンはアヤックスでも本格的な飛躍を遂げつつある。ミチェル・サンチェス監督は、この若手選手を左ウイングで定期的に起用している。

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ウアザンは11月初旬、アフリカサッカー連盟（CAF）の年間最優秀若手選手部門にノミネートされた。ライバルにはヤン・ディオマンデ（レアル・マドリー）やアイユブ・ブアディ（マンチェスター・シティ）らがいる。

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ウアザンは2025年夏、レアル・マドリーへの移籍に向かっているかに見えた。しかし、完全移籍は結局実現しなかった。FWのアヤックスとの契約は2028年半ばまで残っている。

こうしてモロッコは、2027年アフリカ・ネーションズカップの出場権を確保した。ニジェール、ガボン、レソトと同組の予選を突破した。

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モロッコは今年、セネガルに規定による3-0の勝利を収め、アフリカ・ネーションズカップで優勝している。1976年にも優勝し、2004年には決勝で敗れた。