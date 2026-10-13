先週土曜日に行われたリーガ・エスパニョーラのバルセロナ対ヘタフェ戦で、ラミン・ヤマルとマドリードのクラブに所属するディフェンダー、アブデルカビル・アブカルの間で物議を醸す一幕があった。試合中、両選手が激しい言葉を交わしたのだ。

スペイン紙「スポルト」は、「モビスター+」で放送された番組「エル・ディア・デスプエス」の映像を引用し、この出来事はヘタフェのペナルティーエリア内でのあるプレーに対するヘスス・ヒル・マンサーノ主審の判定に、バルセロナの選手たちが抗議したことから始まったと伝えた。

一連の出来事の発端は、バルセロナの攻撃陣とゴールキーパーのダビド・ソリアの接触だった。主審はこれをカタルーニャのクラブの選手によるファウルと判定し、ヘタフェのキーパーの反則だと考えていたバルセロナの選手たちが抗議の声を上げた。

ラミン・ヤマルもこの判定に抗議した選手の一人だったが、その抗議の最中にアブカルが近づき、彼のモロッコ系のルーツを引き合いに出して挑発を始めた。「ラミン、ラミン、お前はモロッコでプレーしたいんだろ。ラミン、お前はそうしたいんだ」。これは、バルセロナの至宝が国際レベルでモロッコ代表ではなくスペイン代表を選択したことを指したものだ。

ヤマルは主審との会話を続けるため、腕でヘタフェのディフェンダーを押しのけようとしたが、アブカルは追いかけながら同じ言葉を繰り返した。バルセロナの選手はそれ以上の言い争いには発展させず、その場を離れた。拡散している映像によれば、主審はこの一幕に対して何の反応も示さなかった。

この映像は、スペイン代表を選択したヤマルのモロッコ系のルーツに再び注目を集めるとともに、試合で起きた技術的な出来事とは別に、この対戦に漂っていた緊張の一面を浮き彫りにした。