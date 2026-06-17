モロッコサッカー連盟は、オランダ・フェイエノールトアカデミーで注目の若手ナシム・アル・ハルムズの帰化手続きを完了し、「アトラスの黒豹」代表でのプレー可能となった。

スペイン紙『アス』は、この補強が好機だったと伝え、モロッコ代表がW杯出場中も戦力強化を続けていると指摘した。

19歳のアル・ハルムズはフェイエノールト・アカデミーの有望な卒業生であり、クラブとは2028年夏まで契約を延長している。

国際サッカー連盟（FIFA）も手続き完了を正式発表し、今後代表入りできる見通しとなった。

これは、国内選手と海外出身モロッコ系選手を融合させる長期戦略の一環だ。2022年W杯で準決勝に進出した「アトラスの黒豹」は、今大会でもその成果を狙う。

今回のモロッコ代表は、参加国中最多数の国外生まれ選手を抱え、かつてレアル・マドリードでプレーした攻撃的MFなど、母国代表を選ぶ選手が増えた成果を示している。

ナシーム・アル・ハルムズは高い技術と攻撃的なプレーが特徴で、 フェイエノールトは来季のトップチーム昇格を予定しており、コーチ陣も彼のパフォーマンスに高い評価を与えている。 また、世界中の若手選手が憧れる「アトラスの黒豹」プロジェクトにも参加が決まった。

彼の加入でモロッコ代表は攻撃力と技術力をさらに高め、今後も世界トップレベルを維持する方針を明確にしている。