レアル・マドリードは、若手有望株の育成プロジェクトを補強する新たな取引をまとめることに成功した。グラナダとモロッコ人フォワードのライアン・ゼンビを来季レンタルで獲得することで合意に達したもので、この若きプレーヤーにヨーロッパ屈指のビッグクラブの一員として自らを証明する新たな機会を与える動きとなる。

グラナダが発表したところによると、同クラブはゼンビとの契約を2029年6月30日まで更新し、複数のスポーツ的目標の達成に応じてさらに2シーズン延長するオプションが付されている。それと同時に、レアル・マドリードとは同選手を2026-2027シーズンにレンタル移籍させることで合意に達しており、彼はレアル・マドリード・カスティージャの一員となる予定だ。

ゼンビは19歳で、近年グラナダのアカデミーから輩出された最も有望なタレントの一人とされている。また、アフリカサッカーにおける将来有望なフォワードの一人とも見なされており、それがレアル・マドリードを彼の獲得へと動かし、セカンドチーム内で成長する機会を与えることにつながった。

この取引は、ゼンビが現在モロッコU-20代表として2026年地中海競技大会に参加している中で成立したもので、国際大会への参加を終えた後、レアル・マドリード・カスティージャのユニフォームで新たな挑戦を始めることになる。

このモロッコ人フォワードは昨夏にグラナダへ加入し、今季には2部リーグのトップチームで初出場を果たすことに成功していた。また、監督ホセ・ロホ「パチェタ」の指揮下で新シーズンの準備期間にも参加していたが、その後、母国代表に参加するためチームを離れた。

ゼンビは、ここ数日でグラナダからレアル・マドリードへ移籍する2人目の選手となる。彼に先立って、ガーナ人ディフェンダーのオスカル・ナシがすでにセカンドチームの一員として加入しており、これはレアル・マドリードがグラナダの若手タレントに関心を寄せていることを示す動きとなっている。

カスティージャへの移籍によって、このモロッコ人フォワードはキャリアの新たな段階を始めることになり、レアル・マドリードのシステム内で成長し経験を積む貴重な機会を得る。将来的にレアル・マドリードの主力の一員として自らの居場所を確保する能力を証明できるかが注目される。