モロッコ人選手とグレイジーに何の関係が？…ベルナベウが叫ぶ：「誰がレアル・マドリードの魂を奪ったのか？」

スペイン人ジャーナリストのフアン・イグナシオ・ガイアルドは「レアル・マドリードはもはやレアル・マドリードではない」と題した記事で、クラブ内部の暗さを指摘。チームは支配力と不屈の精神というアイデンティティを失いつつあるという。

同氏は『マルカ』紙への寄稿で、ジローナ戦の失態は一過性ではなく、経営や技術体制に及ぶ深刻な危機の表れだと指摘。ビジョンの欠如や経営陣の権力闘争が疑われている。

「レモンターダ（逆転劇）」への依存は、準備不足と怠慢の表れだと指摘し、鉄の意志で奇跡を起こしたかつてのレアル・マドリードが、今は過去の栄光にすがっていると断言した。

記事の内容は次のとおりだ。

「レアル・マドリードにまたも挫折が訪れた。ジローナ戦後、サンティアゴ・ベルナベウは怒りと失望と混乱に包まれた。」

「支配的なサッカーに慣れたファンは、パフォーマンス低下と気概の喪失に戸惑い、視線を役員席に向けたが、返ってきたのは沈黙だった。」

戦術が不安定な中、新スポーツディレクター招聘報道が出たが、クラブは即座に否定した。

クラブは「欧州で過去10年間に6度優勝した実績がある」と反論したが、今シーズンの低迷は経営体制を見直すきっかけになっている。

さらにクラブ内では、ゼネラルマネージャーのホセ・アンヘル・サンチェスと、ペレス会長の側近であるモロッコ人アンズ・ラグライリとの間で指導体制が二重化しているとの噂も流れている。

公式の役職はないものの、裏方で広範な影響力を有するラグライリは、サンチェスとの関係性を複雑にし、経営体制の有効性に疑問を投げかけている。

「意思決定の二面性と不安定なパフォーマンスが、タイトルlessでシーズンを終えそうなレアル・マドリードの将来に不安をもたらす。カップ戦敗退とリーグ戦不振により、シーズンを救う最後の希望であるCLも危うい。」

「レモンターダ」への過度な依存は近年常態化し、一部のアナリストはこれを「期限内に課題を終えられなかった学生のような楽観主義」と批判する。 過去の奇跡は常にあるわけではない。団結が生まれた例外的な瞬間にすぎない」

「今、クラブは岐路に立つ。輝かしい過去と不安定な現在のはざまで、ファンは答えを求め、スタジアムは疑問を呟く。だが指揮官は沈黙したままだ。」