アヤックスの17歳MFアブデラ・ウアザンが、金曜日の夜にモロッコ代表デビューでいきなり強烈な印象を残した。ガボン戦で76分に途中出場すると、スフィアン・ラヒミの2-0につながるプレアシストで得点に関与した。

ウアザンはアズディン・ウナヒに代わって出場し、持ち味を示すまでに時間はかからなかった。試合終盤には左サイドのビラル・エル・ハンヌスへ展開し、そのMFがラヒミへ折り返して、モロッコが試合を決定づけた。

SNS上では、ウアザンのパフォーマンスに対する反応はほぼ一様に好意的だ。特にエル・ハンヌスとの連係は、モロッコのファンの間で大きな反響を呼んでいる。「エル・ハンヌスとウアザンについては本当に語るべきだ。これはあまりにも強力すぎる」と、あるサポーターは書いている。

別のファンもこの2人に大きな期待を寄せている。「エル・ハンヌスとウアザンのつながりは、とても危険なものになっていく」との声も上がった。さらに別のファンは2点目の場面に興奮気味に反応している。「ウアザンからエル・ハンヌス、エル・ハンヌスからラヒミ。なんてプレーだ」

個人としても、アヤックス所属のこの選手には称賛の声が相次いでいる。「ウアザンはとんでもない選手だ」とあるサポーターは書き、別のファンは「ウアザンは本当に特別な存在だ」と述べている。「アブデラ・ウアザン、その名前を覚えておけ」というメッセージも見られた。

一部のサポーターは、次の代表戦でウアザンをいきなり先発で起用すべきだとまで主張している。「ウアザンは先発であるべきだ」とあるファンは書き、別のファンは「レソト戦ではエル・ハンヌスとウアザンを先発にすべきだ」と訴えた。

いずれにせよ、このMFに対する期待は非常に大きい。「ウアザンは将来的に、ウナヒを改良してより効率的にしたような選手になれる」と予想するサポーターもいる。さらに別のファンは、ウアザン、アイユーブ・ブアディ、サアド・エル・マーマルが、モロッコ史上最高の選手3人のうちの存在にまで成長し得ると考えている。