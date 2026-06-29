モロッコ人のファンがワイルダースと書かれたシャツを着て、カメラ越しにその政治家に何か叫んだ。

モンテレイのオレンジ・マーチで、目を引く姿があった。オランダ在住のモロッコ系男性が、モロッコ代表ユニフォームに「ワイルダース」と背番号10を入れたシャツを着用した。

このユニフォームは、数日前にワイルダース氏が投稿したインスタグラムの投稿への皮肉なオマージュだ。その投稿では、PVV党首のワイルダース氏が審判としてモロッコ人選手にレッドカードを提示している。AI生成画像には「大丈夫」というキャプションが付いていた。

同ファンは『デ・テレグラーフ』の取材に「ワイルダースは僕の最大のファン。愛してるよ」と笑って語った。さらに「彼のおかげでこの国を出られた。ワイルダース、愛してるよ、フェンロー！」と出身地までからかった。

このサポーターは16強戦でモロッコがオランダを2－1で破ると予想し、「ワイルダースは欠席するな」と笑った。オレンジ色の行進はモンテレイの街を練り歩いた。

別のファンもモロッコの勝利を信じていた。「もう少し左から右へ踊るが、その後は『ディマ・マグレブ』だ」

オランダは火曜午前3時、モンテレイのエスタディオ・BBVAでモロッコと対戦。勝者は準々決勝で、日曜に南アフリカを1-0で破ったカナダと当たる。