モロッコリーグの不可解な中断…シーズン未完の影がちらつく

モロッコリーグでは混乱が続いており、今シーズンの大会運営を覆う管理上の混乱ぶりが浮き彫りとなっている。各クラブは、モロッコリーグ協会からこの決定の背景や期間を説明する公式発表がないまま、事実上の試合中断に直面している。

モロッコの新聞「アル・バトゥーラ」は、この突然の中断が第16節の試合日程が未定である状況下で発生したことを報じ、今シーズンの残り日程をどのように運営していくのかについて多くの疑問を投げかけている。

さらに、複数のモロッコクラブがアフリカチャンピオンズリーグやアフリカコンフェデレーションカップの準決勝という重要な試合を控えているため、この不透明感は一層強まっており、現時点ではリーグ戦を行う適切な日程を確保することが困難となっている。

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さらに事態を複雑にしているのは、一部のクラブが、延期された全試合が消化されるまで後半戦の開始を拒否する姿勢を崩していないことだ。これにより、リーグ運営側は、機会均等の原則を尊重する必要性と、迫りくる日程のプレッシャーの間で、真の板挟み状態に陥っている。

同紙は、リーグ戦が通常通り再開されるのは大陸大会の終了後まで先送りされる見通しだと指摘した。これは、現在の中断期間が延長され、試合日程の再開が先送りされることを示唆しており、現時点では後半戦の試合日程に関する明確な見通しが立っていない状況下でのことだ。

第12節の延期試合の日程が依然として組まれていないことで、この危機はさらに深刻化している。これは順位争いに大きな混乱をもたらし、特に2026年ワールドカップが近づく中、日程を再編成し、シーズンを妥当な時期に終了させるという複雑な課題をモロッコリーグ協会に突きつけている。

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