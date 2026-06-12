モロッコサッカー連盟は、2026年米加墨開催のワールドカップに臨むモロッコ代表からナイフ・アカードとアブド・サマド・アル・ザルズーリが外れた理由を説明した。

モロッコ代表のウェヒビ監督はワールドカップ初戦を目前に控えた木曜日、26人の最終メンバーからアカードとザルザウリを除外し、セバイとサダンを追加した。これは大会規定で認められた措置だ。

2人は自身のSNSで落選の経緯を説明した。

モロッコ代表はグループCで、日曜未明にブラジルと対戦する。

モロッコサッカー連盟は金曜日、公式SNSで声明を発表した。「「本大会まであと数日となり、選手の大半は代表チームの医療・コンディショニングプログラムに従い、国民の期待に応える準備を進めている」と述べた。

また、代表選手たちの健康状態を継続的に管理するため、医療スタッフが随時情報を公開している。

アブドゥル・サマド・アル・ザルズーリは精密検査の結果、右膝捻挫と内側側副靭帯断裂と診断された。治療とリハビリに時間を要するため、2026年ワールドカップへの出場は不可能となった。

一方、ナイフ・アカードは治療とリハビリで数週間で大きく回復したが、大会開始までに完全なコンディションと競技力を整えるには時間不足だ。

連盟は、医療報告に基づき、大会開始時にチームが万全を期すため、ウェヒビ監督がアミン・セバイとマルワン・サダンを26人の最終メンバーに招集すると発表した。

なお、スバイとサダンは直近の代表合宿で控えとして参加しており、代表に合流する準備は整っている。

連盟は今後も選手の状態を注視し、2人の早期回復とピッチへの復帰を願っている。

最後に、連盟は「アトラスの黒豹」のチームワークと価値観を信じ、両選手が今後も代表の一員としてチームメイトを支え続けることを強調した。