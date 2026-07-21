3つの異なる大陸から6つの代表チームが、大会開幕の丸4年前にして2030年ワールドカップ本大会への出場を確定させた。これは、サッカー初の世界大会が始まってから丸1世紀を祝う歴史的な今大会において、試合の開催・運営に直接関与していることによるものだ。

本大会を共同開催する3つの代表チーム、すなわちスペイン、モロッコ、ポルトガルは、世界最大のサッカーの祭典を運営する共同開催案が選ばれたことにより、大陸予選を戦う必要なく本大会への直接出場を確保した。これは開催国に大会への自動出場権を与える従来の慣例に基づくものである。

ヨーロッパとアフリカにまたがる開催国トリオに加え、南米からも3つの代表チームが本大会の座を早々に確保することに成功した。アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイの3チームで、これらは大会全体の開催をめぐる共同開催案が選出されなかったにもかかわらずのことである。これは国際サッカー連盟「FIFA」が下した特例的な決定によるもので、1930年にウルグアイの首都モンテビデオで開催された第1回ワールドカップから100年を祝う公式記念行事の一環として、これら3か国それぞれに開幕戦を1試合ずつ開催する権利を与えるというものだ。

国際サッカー連盟によるこの歴史的決定は、1世紀前に世界大会の誕生の地となった南米大陸を称える意味合いを持つ。アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイはそれぞれ自国内で記念すべき開幕戦を開催し、その後、大会は残りの試合を消化するため、完全にヨーロッパとアフリカの両大陸へと移ることになる。

この早期の出場決定により、これら6つの代表チームは2030年大会に正式に名を連ねる最初のチームとなる。同大会の最終的な運営方式や参加チーム数については、国際サッカー連盟の内部で依然として広範な議論の対象となっており、特に、出場枠を48チームから64チームへと前例のない規模に拡大する可能性についての本格的な提案が取り沙汰されている状況だ。