カタールの「beIN SPORTS」のスタジオでは、エジプトのレジェンド、モハメド・アブ・トリカと、 2026年W杯でオランダがスウェーデンに5-1で大勝した直後、両者はオランダ代表の強豪国への対抗力を巡り見解を対立させた。

アブ・トリカは、今のオランダ代表のパフォーマンスでは強豪に勝てないとし、守備の弱さが今後大きな代償になると警告した。

アブ・トリカは「今のオランダ代表のパフォーマンスでは、次のラウンドでブラジルやモロッコと当たれば負ける。守備に大きな問題がある」と断じた。

さらに「エジプトの魔術師」は「確かに彼らはチュニジア（未対戦）やアルジェリア（親善試合で1-0で勝利）と対戦したが、モロッコはオランダがこれまで戦ったアラブ諸国とは異なる」と語り、アトラスの戦士たちのほうが最近の親善試合の相手より格上だと示唆した。

だがホリットは「我々は誰をも恐れない」と自信を示した。

アブ・トリカは「それならモロッコと戦ってほしい」と挑発し、ホリットは「来い、待っている」と応じた。

しかしホウリットはひるまず、むしろ「モロッコが来い。待っている」と挑発した。この発言はSNSで大きな反響を呼んだ。