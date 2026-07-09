「モロッコはフランスには勝ち目がない」

レネ・ファン・デル・ギープとヨハン・デルクセンは、ワールドカップ準々決勝のフランス戦でモロッコが勝つ可能性は極めて低いと語った。木曜日の『Vandaag Inside』では、準決勝進出は奇跡がないと難しいとの見解を示した。

「フランスが負けるのは、何か大惨事が起きた場合だけだと思う」と、ヴァン・デル・ガイプはボストンでの準々決勝を前に分析する。「レッドカードが出るとか、イエローカードを2枚もらうとか、何があるか分からないけど。」

「だがフランスが通常通りプレーすれば勝つ」とドルドレヒト出身のアナリストは予測し、デルクセンも同意した。

「番狂わせは起きない。フランスが勝つ。彼らは間違いなく優勝する」と「デ・スノール」ことデルクセンは断言した。

「今夜、彼らはあと一度だけ街へ繰り出せる。だから、思い切り楽しませてやろう」と、ヴァン・デル・ハイプは、ワールドカップで勝利すると必ず大都市の街へ繰り出すモロッコのファンたちを、皮肉を交えて言及した。

そして真剣な口調でこう付け加えた。「フランスには、ゴールデンシュー賞のトップ5入りも狙えるフォワードが4人もいる。」

「モロッコに勝ち目はない。フランスが本来の力を出せば圧倒する。序盤は苦戦するだろう。モロッコはフィジカルが強く規律もあるからだ。だがミスをする。必然だ」とデルクセンは語った。

フランスが勝てば、準決勝でスペインまたはベルギーと対戦する。両国は金曜にロサンゼルスで戦う。