「モロッコはトップクラスの国であり、4年前よりもさらに良くなっている」

スティーブ・クラーク監督は、金曜から土曜にかけて対戦するモロッコを警戒している。スコットランド代表監督は、先週の開幕戦で戦力不足のブラジル（1-1）相手に好印象を残したモロッコを目の当たりにした。

クラーク監督は記者会見で「現在のモロッコは、4年前に準決勝に進出した時よりもさらに強くなっている」と述べ、フランスに決勝進出を阻まれたものの、2022年カタールW杯で好結果を残したモロッコについて言及した。

「彼らは力強く、速く、何もないところから流れを変える質を持つ。正真正銘の強豪だ」と語り、フォックスボロのボストン・スタジアムで厳しい試合になることを予感した。

「勝機を掴むには最高レベルのパフォーマンスが必要だ。彼らはボール支配率で上回ると予想されるが、我々はボールを保持した際に脅威となるよう努めなければならない」と選手たちに語った。

ハイチ戦（1-0）では4バックを採用したが、攻撃力のあるモロッコには3バックを検討している。「我々は複数の戦術でプレーできる」と、グループリーグ第2戦を前に慎重さを示した。

「ハイチ戦では優勝候補と言われながら苦戦したが、勝てた。今回は下馬評でも、スコットランドはむしろその立場を好む」と語り、優勝候補のモロッコを警戒しつつも前向きだ。

引き分けでもスコットランドは準々決勝に大きく近づくが、クラークは「まずは試合に臨むだけ。勝つことが最優先で、勝てなくても負けないこと。シナリオを考えるのはメディアの役目だ」と語った。