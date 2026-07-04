モロッコは土曜の夜、ワールドカップ準々決勝進出を決めた。ヒューストンでの試合で、モハメド・ウアビ監督率いるチームはアゼディン・ウナヒの2ゴールとスフィアン・ラヒミの1ゴールでカナダを3－0で破った。 北アフリカ勢は激しい展開を耐え抜き、準々決勝でフランスまたはパラグアイと対戦する。ただし、エースのイスマエル・サイバリがハムストリング負傷で離脱した。

カナダは序盤に好機をつかんだ。5分、ジョナサン・デイヴィッドがヤシン・ブヌーと1対1になったが、GKブヌーが好セーブ。直後、ニール・エル・アイナウイのミスをきっかけにタニ・オルワセイがシュートしたが、再びブヌーが止めた。

20分にはサイバリがハムストリングの負傷で退場し、動揺を隠せない様子だった。 代わりにスフィアン・ラヒミが投入された。前半はファールが相次ぎ、レドゥアン・ハルハルが最初のイエローカードを受け、その後アシュラフ・ハキミ、リッチー・ラリエア、ジョナサン・デイヴィッド、アゼディン・ウナヒ、ビラル・エル・カンヌースも警告を受けた。

前半はファウルが21回、イエローカード6枚と荒れた展開で、両チームとも決定機を作れずスコアレスで折り返した。

後半開始早々、モロッコが先制。ハキミの低いFKをオウナヒがエリア外から左足で叩き込み、0－1。

カナダは同点を狙い、マーシュ監督はラリンを投入。ラリンはすぐチャンスに絡んだが、タイミングが合わずGKに阻まれた。そのプレーでラリンはイエローカードを受けた。

終盤、カナダはさらに圧力を強めた。ジョナサン・デイヴィッドの好位置からのフリーキックは枠を外れ、続くブキャナンの遠距離シュートもブヌーが阻止した。モロッコはカナダの猛攻を凌いだ。

82分にはウナヒがカウンターから追加点。ディアスが一度はチャンスを逃したが、ウナヒに繋ぎ、再び強烈なシュートで2-0とした。

ロスタイムには途中出場のラヒミが左足で追加点。モロッコが3－0で準々決勝進出を決めた。