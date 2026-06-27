モロッコの「黄金の才能」争奪戦に新たな巨人が参入

モロッコの逸材、リールの中盤を担うアイユーブ・ブアディの争奪戦に新たな強豪が加わった。 18歳の同選手が「アトラスの黒豹」の一員として2026年W杯で示した驚異的なパフォーマンスは、大舞台での高い成熟度と確かな自信で観衆を魅了し、同世代屈指の才能としての地位を確固たるものにした。 その活躍は欧州の名門クラブの注目を集めた。

2026年W杯での活躍は彼のキャリアを新たな段階へ押し上げ、大会の注目株としての地位を確固たるものにしました。 冷静さとゲームをコントロールする能力、大舞台での存在感で市場価値は急騰。今夏の移籍市場でリールを去るのは時間の問題だ。

ここ数週間、PSG、レアル・マドリード、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナルなど欧州強豪が彼をマーク。 結果、彼は今夏の移籍市場で最も注目される選手の一人となった。リール首脳陣も、欧州ビッグクラブの金銭的誘惑に抗するのは難しいと認識している。

この争奪戦にマンチェスター・シティも参入した。同クラブのテクニカルスタッフは彼の資質を高く評価し、次世代の有望株と位置づけている。 スペイン紙「マルカ」によると、シティ幹部はリール経営陣とすでに接触しており、本気度が高い。

シティは豊富な資金を武器に、クラブと選手を説得する切り札を握っている。競争は激しいが、最後まで交渉を続ける構えだ。 確実なのは、ブーアディがW杯で好パフォーマンスを続ければ、今後数週間で争奪戦が激化し、欧州ビッグクラブによる大型移籍合戦に発展するということだ。