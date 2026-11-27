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アル・ファテフのモロッコ人ウイング、ムラド・バトナがロシュン・サウジリーグで再び主役の座に躍り出た。木曜夜に行われた第13節のアル・リヤド戦で、チームの1-0勝利の立役者となったのだ。決め手となった強烈なシュートは、彼の際立った個人能力を改めて示すものだった。

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バトナのゴールは、まさに彼らしい形で生まれた。右サイドでボールを受けると、左足でのシュート体勢を整え、強烈な一撃を放つ。ボールはゴール隅に突き刺さり、アル・リヤドのGKはなす術がなかった。この一発がアル・ファテフに貴重な勝ち点3をもたらした。

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このゴールは単に試合の勝敗を決めたワンシーンにとどまらない。ロシュン・サウジリーグのDFたちが対峙し慣れているこのモロッコ人ウイングのスタイルに、改めて光を当てるものとなった。ドリブルとシュートのパターンは明白でありながら、その脅威を止められた選手は多くない。

トゥルキ・アル・アジマ、バトナを巡りリーグのDF陣に問いかけ

メディア関係者のトゥルキ・アル・アジマは、このモロッコ人選手の活躍に反応し、相手DFが誰であっても同じドリブルを繰り返し、それでも相手をかわしてチャンスを生み出す能力に注目した。

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アル・アジマは『サマニヤ』で次のように語った。「ムラド・バトナにボールが渡れば、右に切り返して、次に左、そしてシュートを打つことはサウジ中の誰もが知っている。それなのに、どのサイドバック相手にも通用する。なぜなんだ？」

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アル・アジマの言葉は、バトナのプレーにある興味深い矛盾を浮き彫りにしている。その動きはリーグのDFたちに知れ渡っているにもかかわらず、彼は同じスタイルを貫き続けている。武器となっているのは方向転換の巧みさと実行のスピード、そして右サイドから常に脅威を与える強力な左足だ。

ロシュン・サウジリーグに刻まれ続けるモロッコの足跡

アル・リヤド戦のゴールは、バトナが今なお難しい試合で違いを生み出す力を持っていることを証明した。特にDFと1対1で勝負できる十分なスペースを得たときには、ドリブルとシュートを兼ね備える。この組み合わせこそが、彼をアル・ファテフの攻撃における最大の武器の一つにしている。

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ボールが足元に届いた瞬間、相手は彼が何をしようとしているのかを分かっている。それでも彼を止めることは毎回の難題となっている。この光景は、アル・アジマが投げかけた疑問を端的に表している。何が待ち受けているのかを相手DFが熟知しているにもかかわらず、なぜバトナは同じ方法で彼らを欺き続けられるのか。