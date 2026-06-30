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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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モロッコの苦い敗北…オランダがワールドカップでの記録的な無敗記録を伸ばす

オランダ 対 モロッコ
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このシリーズは2030年まで続く。

オランダ代表は2026年W杯32強戦で敗退したが、モロッコに敗れたことで大会の歴史に新たな1ページを刻んだ。同代表は、W杯史上最長の「正規時間内無敗記録」を更新したからだ。

オランダはモロッコと90分および延長戦で1－1の引き分けとなり、PK戦で敗れた。公式記録は引き分けのため、2010年以降続く無敗記録は継続した。

この引き分けで本大会無敗は16試合連続となり、スペイン紙AS』によると、ブラジルを抜き単独記録を更新した。

グループステージでは日本と2-2で引き分けた後、スウェーデンに5-1、チュニジアに3-1で勝利し、無敗を15試合に伸ばしていた。

ラウンド32でもモロッコと引き分け、規定時間内の無敗は継続。PK戦で敗れたものの、公式記録は引き分けのため、連続無敗は16に伸びた。

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オランダがワールドカップで最後に負けたのは2010年大会決勝のスペイン戦で、それ以来無敗を続けている。 （2014年準決勝でアルゼンチンにPK戦敗退）、2022年（準々決勝でアルゼンチンにPK戦敗退）、2026年まで16試合連続無敗を続けた。2018年ロシア大会は出場権を得ていなかった。

連勝記録は更新されたが、オランダは敗退し、モロッコが次のラウンドへ進んだ。

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