2026年W杯グループC第2節でスコットランドはモロッコに0-1で敗れた。スコットランドの一部メディアは主審の判定が不公平だと批判した。

スコットランドメディアは2分のイスマイル・アル・サイバリの早期ゴールで始まった「悪夢のスタート」を強調し、ブラジル戦の結果で予選突破の望みが左右されると伝えた。

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ワヒビは「バイエルンはサイバリにプレッシャーをかけていない」と述べ、コンパニも状況を理解していると伝えた。

『デイリー・レコード』は、ウズベキスタン人主審エルギズ・タンタシェフの判定を「不公正」と批判し、「スコットランド、モロッコ戦で不公正な扱い…PK見逃す」と報じた。

同紙は5つの注目点を挙げ、スコットランド代表が少なくとも1ポイントは獲得するに値したこと、また早い段階での失点が選手やサポーターから「試合の勢いを奪った」と指摘した。

一方『ザ・スコッツマン』は試合後の選手評価を掲載。ベスト32進出の望みは「まだ消えていない」と指摘し、スコットランドのエース、ルイス・ファーガソンの活躍を強調した。また、マクトミネイに対するPK要求は「正当」と評価した。

「最悪のスタート」

一方、BBCスコットランドは選手とスティーブ・クラーク監督の反応を伝えた。クラーク監督は「最悪のスタートだったが、後半は闘志と粘り強さを見せた」と語った。

ルイス・ファーガソンは「あり得る限り最悪のスタートだった。ボールに触れることもできず相手に簡単なゴールを献上した。これが我々の本来の姿ではない」と語った。

英紙『ガーディアン』スコットランド版は、モロッコの先制点を「スコットランドのワールドカップの祝宴に開いた穴」と表現。サポーター「タータン軍団」も衝撃を受けたという。

さらに同紙は「モロッコ代表の力とここ数年の活躍を思えば、スコットランドは試合前にこの結果を密かに予想していたかもしれない」と結んだ。