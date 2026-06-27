レアル・マドリードとモロッコ代表のイブラヒム・ディアスは、2026年W杯での活躍でキャリアの転機を迎えている。右ウイングの定位置争いでは、世界的なスターと競争しながら新監督ジョゼ・モウリーニョの信頼を得ようとしている。

カタルーニャ紙『スポルト』は、マラガ出身の攻撃的MFがブラジル戦とスコットランド戦で2アシストを記録し、モロッコ代表を理論上ベスト32進出へ導いたと伝えた。

モハメド・ワヒビ監督は「ディアスはアフリカネイションズカップの得点王で、レアル・マドリードでプレーする優れた選手。チームに多くのものををもたらすだろう」と期待を寄せた。

真の試練はベルナベウに戻ってから始まる。モウリーニョ新体制では全員がゼロから競争し、右ウイングの座をアルダ・ギュルラー、ベルナルド・シルバ、エンドリックと争う。

モロッコ代表ではハキミらベテランや若手有望株と共存するが、マドリードの選手であることで期待はさらに高まる。

マラガ出身の彼はレアル・マドリードで3シーズン過ごし、高い要求に応えられることを示してきた。出場すれば結果を残すが、欧州のクラブからも注目されており、ポジションは依然として不透明だ。

2年間の不本意なシーズンを経て、W杯はイブラヒムとレアル・マドリードのチームメイトにとって好機となる。モウリーニョ監督は若手の成長を見守っており、すでに数人と面談している。彼らにとってこの大会は、準備初日から最高レベルを求められる新監督を納得させる第一歩なのだ。