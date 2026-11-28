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アヤックスで台頭するモロッコの若き才能アブデラ・ウアザネが、来夏にもオランダのクラブを離れる可能性が高まっている。欧州の複数のビッグクラブが獲得に関心を寄せるなか、バルセロナは次の移籍市場での獲得の可能性に備え、2年前から彼の成長を見守り続けている。

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スペイン紙『スポルト』によると、アブデラ・ウアザネは欧州のビッグクラブの扉を叩いている。アヤックスで傑出したシーズンを送り、わずか17歳ながらトップチームに定着したうえ、モロッコA代表デビューも果たした。

ウアザネの名は突如として現れたわけではない。数年前からモロッコで最も有望な才能の一人とされ、数多くのスターをサッカー界に送り出してきたオランダのアカデミーが生んだ逸材の一人でもある。

アヤックスは欧州屈指の育成システムを持つことで知られ、ウアザネはその成功の最新例となりつつある。近年もフレンキー・デ・ヨング、アントニー、マタイス・デ・リフトといった名だたる選手が同クラブから巣立っている。

このモロッコ人選手は今季23試合に出場し、そのうち8試合で先発。3ゴール6アシストを記録し、技術の高さを証明するとともに、ファンやスカウトの注目を集めている。

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このパフォーマンスはさまざまなスカウトの目を引いた。その筆頭がモロッコA代表の首脳陣であり、ウアザネはここまで代表で3試合に出場し、レアル・マドリーのブラヒム・ディアスのアシストから1ゴールを挙げている。

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ウアザネは左サイドを得意とし、逆足を生かして中央へカットインするウイングとしてプレーする。ボール扱いの優れた技術を生かしてトップ下でもプレーできるほか、利き足で右サイドを務めることも可能だ。

リヴァプールと否定

欧州サッカーで台頭するどの若手にも言えることだが、このモロッコ人選手の獲得に関心を示すクラブはすぐに現れた。なかでもアンドニ・イラオラが率いるリヴァプールが、最も目立つ獲得候補として名前が挙がった。

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ウアザネの契約業務は「フォルツァ・スポーツ・グループ」が担当しているが、選手の法定代理人である父親は、息子の将来をめぐる噂の真相を明らかにするため、メディアとのコミュニケーションを欠かさない。

こうしたなか、父親は息子のリヴァプール移籍を報じたニュースを否定。数日前にサイト『アフリカ・フット』に対し「リヴァプールに関する噂は事実ではない」と語った。

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一方で、ウアザネの父親はアヤックスがすでに息子の契約延長オファーを提示していることを明かした。ただし、オランダのクラブが用意できる金額は、選手側の金銭的な要求に見合っていないという。

延長オファーは1カ月以上前から提示されたままだが、ウアザネと父親は現時点での交渉を先送りし、次のステップを話し合う前に、まずはシーズンを終えることに集中すると決めた。

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欧州のクラブが獲得に関心を寄せていることを踏まえると、来夏に選手の去就問題が本格化する可能性は高いとみられる。

市場価値は上昇の一途

アブデラ・ウアザネの市場価値は顕著な上昇を見せている。サイト『トランスファーマルクト』の直近のデータ更新前、昨年9月の時点では150万ユーロだった。

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それが今年11月には800万ユーロへと跳ね上がった。今季も活躍が続いていることから、さらなる上昇の可能性も十分にある。

アヤックスは年俸面で選手の要求に応えられないかもしれないが、売却によって多額の移籍金を得ることでその分を補うことができる。とりわけ、複数のビッグクラブが獲得争いに参戦すると予想されているだけになおさらだ。

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レアル・マドリーとバルセロナも視野に

夏の移籍市場が近づくにつれ、このモロッコ人選手の獲得に関心を示すクラブはさらに増えると見込まれる。1年前、まだアヤックスのユースチームに所属していた頃にも、重要なオファーを受けたことがあるからだ。

当時、レアル・マドリーがウアザネの獲得に動き、選手もオファーを受け入れていた。契約にサインするためスペインまで渡ったものの、メディカルチェックを通過できず、移籍は実現しなかった。

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オランダに戻ったモロッコ人選手は、ミチェル監督のもとでアヤックスでのキャリアを続け、今季は際立ったパフォーマンスを披露している。

レアル・マドリーの若手選手の扱い方を考えれば、カスティージャへの移籍が実現しなかったことは、ウアザネにとって決して悪いことではなかったのかもしれない。アヤックスのトップチームで自らを証明する機会をつかむことができたのだから、なおさらだ。

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このモロッコの逸材に関心を示したスペインのクラブはレアル・マドリーだけではない。バルセロナもまた、2年前から彼の動向を追っている。

当時、アヤックスとバルセロナはUEFAユースリーグで対戦し、ウアザネは若さに似合わぬ印象的なプレーを披露した。以来、彼はカタルーニャのクラブのスカウト陣の監視下に置かれている。

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アヤックスとバルセロナの良好な関係も、選手の追跡を容易にした。ウアザネはオランダのクラブの育成年代のチームでプレーしていた頃から、将来性を示していた。

トップチームのレベルに到達した今、ウアザネにとって最も重要な課題は、トップレベルで活躍し続けられることを証明し、傑出した選手たちの間で地位を固めることだ。

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2009年生まれのこの選手が、シーズン序盤の数カ月に見せたのと同じペースで成長を続ければ、世界の舞台で最も注目される才能の一人になるかもしれない。

モロッコの一部の専門家は、彼をバルセロナのスター、スペイン代表のラミン・ヤマルになぞらえるほどで、その将来に寄せられる期待の大きさがうかがえる。

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こうした潜在能力を踏まえ、バルセロナは獲得の好機が訪れたときに備えて、この複数ポジションをこなす選手を引き続き関心の対象としている。世代を代表するスターになり得る非凡な才能を持つ選手たちのリストに、彼を加える構えだ。