バイエルン・ミュンヘンのフランス人スター、ミカエル・オリセ（24歳）が、アメリカから帰国後、予期せぬ個人的な問題に直面している。モロッコ系のドイツ人女性が、オリセとの間に生後20か月の女児がいると明らかにし、養育費と子どもの完全な認知をめぐる法的な争いに発展しているのだ。

ドイツ紙『ビルト』は一面で、デュッセルドルフ在住のファティマ・ゾンブリッシャー（34歳）の証言を掲載した。彼女は、オリセがイングランドのクリスタル・パレスでプレーしていた4年前に選手と恋愛関係になり、その関係が2年間続いた後、別れてから2週間後に妊娠が発覚したと主張している。

ミュンヘンで行われた親子鑑定により、オリセが女児アリア・ヌールの父親であることが証明されたが、ゾンブリッシャーは、選手が娘に会うことと適切な養育費の支払いを拒否していると非難した。彼女によれば、選手側の弁護士は当初、月額わずか836ユーロを提示し、その後2000ユーロに引き上げたものの、この2年間、実際には一切の金額を受け取っていないという。

ゾンブリッシャーは同紙への発言で次のように語った。「自分の子どもに対する彼の冷酷さを見るのは、私にとって辛いことです。彼は私と直接話をせず、弁護士を寄越すのですが、その弁護士が彼に子どもと会わないよう助言しているのです。それどころか、弁護士の一人は私に、この子のために中古の服を買うよう提案してきました」

一方、オリセの法務チームはこれらの非難を否定し、選手は当初から支援を申し出ており、今も友好的な合意に達することに前向きだと強調した。そして、ゾンブリッシャーがフランスの裁判所で月額6万ユーロの養育費を求めたが認められなかったこと、その一方でオリセはドイツで法的に認められている上限を超える金額の支払いを申し出ていることを明らかにした。

このスキャンダルは、この攻撃的ミッドフィルダーにとって微妙な時期に発生した。彼は2026年ワールドカップで最も多くのアシストを記録した選手であり、一方でレアル・マドリードの内部でその名前が強く取り沙汰されている。同クラブは彼を獲得し、スペインの首都で友人のキリアン・エムバペに合流させようとしているのだ。それだけに、この公の暴露は、プライバシーを好むことで知られるこの選手にとって手痛い一撃となっている。