モロッコの地でスペイン人選手が成し遂げた歴史的快挙

モロッコで、テニス界の有望なスペイン人スターによる歴史的な快挙が達成された。

『マルカ』紙は次のように報じた。「スペインおよび世界のテニス界は、ラファエル・ホダールの新たな才能を発見した。彼は19歳で、マラケシュ・オープン250（クレーコート）において、ATPツアー初優勝を果たした。」

さらに同紙は、「これほど若くしてこの偉業を達成した選手は前例がない。彼の犠牲となったのはベテランのマルコ・トロンジェッリ（6-3、6-2）で、彼は予選を勝ち抜いて36歳で自身初の決勝進出を果たすという素晴らしい快挙を成し遂げていた」と続けた。

モロッコはスペイン人選手に合っているようだ。 実際、1984年に始まったこの大会の優勝者リストには、デビッド・デ・ミゲル（1986年）、トマス・カルボネル（1996年）、アルベルト・マルティン（1999年）、フェルナンド・ビセンテ（2000年）、 サンティアゴ・ビントゥーラ（2004年）、フアン・カルロス・フェレロ（2009年）、パブロ・アンドゥハル（2011年、2012年、2018年）、トミー・ ロブレド（2013年）、ギジェルモ・ガルシア・ロペス（2014年）、ロベルト・カルバレス（2023年）。

アントワープのコートでロベルト・バウティスタが優勝して以来、カルロス・アルカラスを除けば、ゴダルはトロフィーを掲げた最初のスペイン人選手となった。

バウティスタの優勝から542日が経過しており、現在の世界ランキング1位と共に表彰台の頂点に立つ選手を見るまでには、長い時間がかかったように思われた。

マラケシュ大会の新たな王者となった彼は、ジョアン・フォンセカに続き、2006年生まれの優勝者の一人となった。

彼は、ラファエル・ナダル、アルカラス、カルロス・モヤ、フェレイロ、ロペドに続き、20歳になる前にタイトルを獲得したわずか6人目のスペイン人選手となった。

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