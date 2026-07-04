イブラヒム・アフェライは、W杯でモロッコがカナダに勝った後にハーグのシルダースワイク地区で起きた騒動を強く批判した。NOSのアナリストである彼は、「モロッコ人問題」ではなく「社会問題」だと主張し、この話題が出るたびに自分を見る目にうんざりしている。

今週初め、モロッコがオランダ代表に勝利した後、国内の一部地域で騒動が起きた。さらにモロッコがカナダに勝った際もハーグなどで騒ぎが起きた。

警察は犬部隊や騎馬隊、放水車を出動させ、潜入捜査官も投入して秩序維持に当たった。

モロッコ系のルーツを持つ元オランダ代表のアフェライは、この騒動を「モロッコ人問題」として扱うことに強く反対する。「いつも『モロッコ人問題』とされるが、私は全く同意できない」

「イタリアで暴徒と化したフェイエノールトのサポーターも、あれは破壊行為だ」と、2015年ローマ戦の騒動を引き合いに出した。

「同じことが、スタジアムで花火をピッチに投げ込み試合を中断させたアヤックスのサポーターにも言える。これは人命に関わる危険な行為だ。」

「これは単なる社会問題だ。多くのファンが正しく行動しても、いつも一部のグループだけが注目されるのは残念だ。私はいつも、他人の行動について説明しなければならないように感じる。」

「誰かが過ちを犯したからといって、私が説明責任を負うのはおかしい。私はその責任を負うべきではない。正直、とても疲れる」とアフェレイは語った。



