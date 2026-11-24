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劇的な展開で、アフリカサッカー史上最も物議を醸した騒動の一つに終止符が打たれた。スポーツ仲裁裁判所は、アフリカネイションズカップ2025決勝をめぐるアフリカサッカー連盟の決定を取り消す判断を下し、タイトルをセネガルに戻した。セネガルはピッチ上で延長戦の末にモロッコを1-0で下しており、約10カ月に及んだ法的紛争に決着がついた。

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スポーツ仲裁裁判所は火曜日、アフリカサッカー連盟の上訴委員会による決定を取り消すと発表した。同委員会は3月17日、セネガル代表が決勝戦を放棄したとみなし、モロッコに3-0の勝利を与えていた。

今回の判断により、セネガルはラバトのプリンス・ムーレイ・アブドゥッラー・スタジアムでピッチ上で勝ち取ったタイトルを取り戻した。この一戦では、ピッチ内外で異例の出来事が相次いでいた。

騒動の発端は、試合の正規時間終盤にさかのぼる。スコアレスのまま迎えた終盤、主審がモロッコにPKを与え、この判定にセネガルの選手たちとパプ・ティアウ監督が激怒した。

セネガル代表の複数の選手が抗議のためにピッチを離れてロッカールームへ向かい、試合は約10分間中断した。その後、サディオ・マネがチームメイトと監督を説得し、ピッチに戻って試合を続行させた。

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再開後、モロッコはタイトルを決める絶好の機会を得たが、ブラヒム・ディアスがパネンカでPKを失敗。ボールはGKエドゥアール・メンディの手に難なく収まった。

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試合は延長戦に突入し、パプ・ゲイェが決勝ゴールを挙げてセネガルに史上2度目のタイトルをもたらした。地元での優勝を待ち望んでいたモロッコのサポーターは衝撃に包まれた。

騒動は試合終了の笛とともに収まったわけではなかった。一部のモロッコ人記者とセネガルのティアウ監督との間で緊張が高まり、口論となった。同監督は選手たちをロッカールームに引き揚げさせた判断で批判を浴びていた。

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試合後の記者会見は中止となり、同監督は翌日に謝罪した。アフリカサッカー連盟は決勝での一連の出来事を受け、同監督に5試合の出場停止処分を科した。

試合から2カ月後、アフリカサッカー連盟の上訴委員会は大会規則第84条に基づき、セネガルが試合を放棄したとみなし、モロッコに3-0の不戦勝を与える決定を下した。

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しかしセネガルサッカー連盟はこの決定を受け入れず、国際的な弁護団を擁してスポーツ仲裁裁判所に提訴した。処分の取り消しと、選手たちがピッチ上で勝ち取ったタイトルの回復を求めたのだ。

同裁判所は10月8日、スイスのローザンヌで非公開の審理を開き、セネガル、モロッコ両国のサッカー連盟とアフリカサッカー連盟の代表者による弁論を5時間以上にわたって聴取した。そして火曜日、セネガル側の主張を認める判断を下した。

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これにより、2025年大会の王者をめぐる法的紛争に幕が下り、行政上の決定によるモロッコの優勝は取り消された。タイトルは、延長戦の末に決勝を1-0で制したチームの手に戻ることになった。