「モロッコの伝説」ボノ、PKストップの秘訣を授けた恩人に感謝「すべて彼のおかげ」

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アル・ヒラルとモロッコ代表のGKヤシン・ボノが、PKストップの際に頼りにしているテクニックの一つを教えてくれた恩人を明かした。

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ボノは、アフリカ・ネーションズカップ予選でモロッコがニジェールに5-1で勝利した試合後、スペイン紙『スポルト』が伝えたコメントの中で、この方法を授けてくれたのはウィダード・カサブランカ在籍時代に出会ったモロッコの伝説的GKバドゥ・ザキだったと明かした。

ボノは、ウィダードでプレーしていた頃にザキからこのテクニックを教わったと説明し、「ウィダードでプレーしていた頃、このPKストップの方法を教えてくれたのはバドゥ・ザキだった。すべて彼のおかげだ」と語った。

アル・ヒラルの守護神がこう語ったのは、試合で決定的な働きを見せた後のことだった。ユーセフ・アムルのPKを止めると、こぼれ球もはじき出し、ニジェールに点差を縮めさせずモロッコのリードを守った。

ボノによれば、ザキから受けたアドバイスは何年も前から胸にしまっていたものの、実際に活用し始めたのはごく最近だという。ウィダードでのキャリア初期に学んだテクニックを、改めて取り入れることを決めたのだ。

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モロッコGK界の伝説

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バドゥ・ザキは、モロッコおよびアフリカのサッカー史において最も傑出したGKの一人とされる。1986年のメキシコ・ワールドカップでは母国を歴史的快挙に導き、モロッコはアフリカ勢として初めて同大会のベスト16に進出した。

ザキは同年にアフリカ・バロンドールを受賞。さらに1986年から1992年にかけて在籍したマジョルカでもスペインのピッチに足跡を残し、1988-89シーズンにはラ・リーガ最優秀GKに贈られるサモラ賞を獲得したほか、1991年にはコパ・デル・レイ決勝の舞台にも立った。

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ザキはその後指導者としてのキャリアを歩み、2004年にはモロッコ代表をアフリカ・ネーションズカップ決勝へと導いた。今もモロッコサッカー史に輝く名前の一つであり続けている。

ボノ、モロッコ代表100試合出場を祝う

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ニジェール戦はボノにとって特別な一戦となった。モロッコ代表として国際Aマッチ100試合目の出場を果たしたのだ。ボノは試合後にこの節目を祝い、カサブランカに駆けつけたサポーターの声援に感謝の意を示した。

この街はボノのキャリアにおいて特別な場所でもある。ボノはウィダード・カサブランカでプロキャリアをスタートさせ、2012年にスペインへ渡ると、アトレティコ・マドリー、レアル・サラゴサ、ジローナ、そしてヨーロッパでの最大の栄光をつかんだセビージャでプレーし、その後サウジアラビアのアル・ヒラルへ移籍した。