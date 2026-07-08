モロッコの予想スタメン：サイバリはフランス戦で先発か？

モロッコは木曜日、ワールドカップ準々決勝で優勝候補のフランスと対戦する。最大の注目点は、イスマエル・サイバリがボストン近郊フォックスボロでの大一番に間に合うかどうかだ。フランス対モロッコ戦は22:00キックオフで、NPO1が生中継する。

サイバリはベスト16のカナダ戦（0-3）でハムストリングを痛め途中交代し、すでに数回の練習を欠席。モハメド・ウアビ監督はリスクを避け、PSVを退団したこのMF兼FWをベンチに置き、前線ではスフィアン・ラヒミを代役起用する。

その他の布陣に大きな変更はない。左SBにはヌサイール・マズラウィ、中盤のコントロール役にはアイユーブ・ブアディが起用される。また、パリ・サンジェルマンの右SBアシュラフ・ハキミにも注目が集まる。

モロッコは今大会7得点を挙げているキリアン・ムバッペを警戒する必要がある。その背後にはウスマン・デンベレ、マイケル・オリゼ、ブラッドリー・バルコラといった脅威が控えている。

フランスは2022年大会でもモロッコの決勝進出を阻み、2－0で勝利。その後、決勝でアルゼンチンと3－3の接戦の末、PK戦で敗れた。

この試合の勝者は、準決勝でスペイン対ベルギーの勝者と対戦する。両国は金曜日にロサンゼルスで準々決勝を戦う。

【フランス代表予想スタメン】マイニャン；クンデ、ウパメカノ、サリバ、ディニェ；コネ、ラビオ；デンベレ、オリゼ、バルコラ；ムバッペ

モロッコ予想スタメン：ボノ；ハキミ、ディオプ、リアド、マズラウィ；エル・アイナウィ、ブアディ；ディアス、ウナヒ、エル・カンヌス；ラヒミ。