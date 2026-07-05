モロッコのワールドカップ決勝への道：ベスト16の対戦相手が決定、トーナメント表の展開と試合日程など

2026年FIFAワールドカップを前に、モロッコファンは「アトラス・ライオンズ」が2022年の準決勝進出を再現することを期待していた。2026年3月に就任したモハメド・ウアビ監督の下、チームはその期待に応えた。

グループCではブラジルと1－1で引き分け、スコットランドとハイチにそれぞれ1－0、4－2で勝利。ラウンド・オブ・32ではオランダと91分のイッサ・ディオプの同点弾で延長へ持ち込み、PK戦を3－2で制した。 勢いそのままに16強戦へ。ヒューストンでの共催国カナダ戦は、アゼディン・ウナヒの2ゴールとスフィアン・ラヒミの終盤弾で3-0快勝。

この勢いで7月19日の決勝へ進めるか。次戦はフランスとの準々決勝。モハメド・ウアビ監督率いるチームに残された道のりを追う。

モロッコの2026年ワールドカップ戦績と今後の試合日程

日付 試合（現地キックオフ時間） 会場 試合結果／チケット 6月13日（土） ブラジル 対 モロッコ ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム 1-1 6月19日（金） スコットランド対モロッコ ボストン・スタジアム モロッコが1-0で勝利 6月24日（水） モロッコ対ハイチ アトランタ・スタジアム モロッコが4-2で勝利 6月29日（月） オランダ対モロッコ モンテレイ・スタジアム 1-1（PK戦でモロッコが3-2で勝利） 7月4日（土） モロッコ対カナダ ヒューストン・スタジアム（ヒューストン） 3-0 7月11日／12日 フランス対モロッコ ボストン・スタジアム（ギレット・スタジアム） チケット

2026年ワールドカップ決勝へのモロッコの道のり

グループステージを突破し、ラウンド・オブ・32でオランダを破ったモロッコは、決勝トーナメント進出を確定させた。今週土曜、ヒューストンで共催国カナダを下し、次戦では強豪との激突が予想される。

準々決勝に進めば、メットライフ・スタジアムでの優勝を懸け、ブラジルとの再戦や欧州・南米強豪との激突が待ち受ける。

日時（現地時間） ラウンド 会場 予想対戦カード チケット 7月11日／12日 準々決勝 ボストン・スタジアム（ギレット・スタジアム） 対フランス チケット 7月15日／16日 準決勝 未定 対 未定 チケット 7月19日（東部時間午後3時） 決勝 メットライフ・スタジアム（イースト・ラザフォード） 対 未定 チケット

グループC 最終順位

順位 チーム 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 勝ち点 順位 1位 ブラジル 3 2 1 0 7 1 ＋6 7 適格 2位 モロッコ 3 2 1 0 6 3 ＋3 7 適格 3位 スコットランド 3 1 0 2 1 4 -3 3 敗退 4位 ハイチ 3 0 0 3 2 8 -6 0 敗退

モロッコW杯チケットの購入方法

北米で「アトラス・ライオンズ」の試合を生観戦したい方のために、現在の販売状況をお知らせします：

モロッコ・ワールドカップのチケット：価格は？

カテゴリー ベスト32～準々決勝 準決勝・決勝 カテゴリー1 600ドル～1,200ドル 1,500ドル～6,730ドル カテゴリー2 400ドル～800ドル 1,000ドル～4,210ドル カテゴリー3 200ドル～500ドル 600ドル～2,790ドル カテゴリー4 150ドル～350ドル 400ドル～2,030ドル

2026年モロッコ代表メンバーは？

2026年FIFAワールドカップに出場するモロッコ代表26名は以下のとおりです：