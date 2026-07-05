モロッコのワールドカップ決勝への道：ベスト16の対戦相手が決定、トーナメント表の展開と試合日程など

2026年FIFAワールドカップを前に、モロッコファンは「アトラス・ライオンズ」が2022年の準決勝進出を再現することを期待していた。2026年3月に就任したモハメド・ウアビ監督の下、チームはその期待に応えた。
グループCではブラジルと1－1で引き分け、スコットランドとハイチにそれぞれ1－0、4－2で勝利。ラウンド・オブ・32ではオランダと91分のイッサ・ディオプの同点弾で延長へ持ち込み、PK戦を3－2で制した。 勢いそのままに16強戦へ。ヒューストンでの共催国カナダ戦は、アゼディン・ウナヒの2ゴールとスフィアン・ラヒミの終盤弾で3-0快勝。
この勢いで7月19日の決勝へ進めるか。次戦はフランスとの準々決勝。モハメド・ウアビ監督率いるチームに残された道のりを追う。
モロッコの2026年ワールドカップ戦績と今後の試合日程
日付
試合（現地キックオフ時間）
会場
試合結果／チケット
6月13日（土）
ブラジル 対 モロッコ
ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム
1-1
6月19日（金）
スコットランド対モロッコ
ボストン・スタジアム
モロッコが1-0で勝利
6月24日（水）
モロッコ対ハイチ
アトランタ・スタジアム
モロッコが4-2で勝利
6月29日（月）
オランダ対モロッコ
モンテレイ・スタジアム
1-1（PK戦でモロッコが3-2で勝利）
7月4日（土）
モロッコ対カナダ
ヒューストン・スタジアム（ヒューストン）
3-0
7月11日／12日
フランス対モロッコ
ボストン・スタジアム（ギレット・スタジアム）
2026年ワールドカップ決勝へのモロッコの道のり
グループステージを突破し、ラウンド・オブ・32でオランダを破ったモロッコは、決勝トーナメント進出を確定させた。今週土曜、ヒューストンで共催国カナダを下し、次戦では強豪との激突が予想される。
準々決勝に進めば、メットライフ・スタジアムでの優勝を懸け、ブラジルとの再戦や欧州・南米強豪との激突が待ち受ける。
日時（現地時間）
ラウンド
会場
予想対戦カード
チケット
7月11日／12日
準々決勝
ボストン・スタジアム（ギレット・スタジアム）
対フランス
7月15日／16日
準決勝
未定
対 未定
7月19日（東部時間午後3時）
決勝
メットライフ・スタジアム（イースト・ラザフォード）
対 未定
グループC 最終順位
順位
チーム
試合数
勝
分
敗
得点
失点
得失点差
勝ち点
順位
1位
ブラジル
3
2
1
0
7
1
＋6
7
適格
2位
モロッコ
3
2
1
0
6
3
＋3
7
適格
3位
スコットランド
3
1
0
2
1
4
-3
3
敗退
4位
ハイチ
3
0
0
3
2
8
-6
0
敗退
モロッコW杯チケットの購入方法
北米で「アトラス・ライオンズ」の試合を生観戦したい方のために、現在の販売状況をお知らせします：
- 直前販売期間：現在実施中。先着順で、FIFAからの直接購入はこれが最後の機会。
- FIFA公式リセールマーケットプレイス：ファンが認証済みチケットを額面価格で売買できる唯一の公認プラットフォーム。大会終了まで利用可能。
- セカンダリーマーケット：StubHubなどのプラットフォームでは、人気の高いノックアウトステージの試合が活発に取引されていますが、価格は需要に応じて変動します。購入前に利用規約を確認してください。
モロッコ・ワールドカップのチケット：価格は？
カテゴリー
ベスト32～準々決勝
準決勝・決勝
カテゴリー1
600ドル～1,200ドル
1,500ドル～6,730ドル
カテゴリー2
400ドル～800ドル
1,000ドル～4,210ドル
カテゴリー3
200ドル～500ドル
600ドル～2,790ドル
カテゴリー4
150ドル～350ドル
400ドル～2,030ドル
2026年モロッコ代表メンバーは？
2026年FIFAワールドカップに出場するモロッコ代表26名は以下のとおりです：
ポジション
選手
所属クラブ
GK
ヤシン・ブヌー
ムニール・エル・カジュイ
アフメド・レダ・タグナウティ
アル・ヒラル
RSベルカネ
MASフェズ
ディフェンダー
アシュラフ・ハキミ（C）
ヌサイール・マズラウィ
イッサ・ディオプ
チャディ・リアド
マルワン・サアダネ
ザカリア・エル・ワウディ
アナス・サラ・エディン
レドゥアン・ハルハル
ユセフ・ベラマリ
パリ・サンジェルマン
マンチェスター・ユナイテッド
フルハム
クリスタル・パレス
アル・ファテ
K.R.C. ゲンク
ASローマ
KVメヘレン
アル・アハリ
MF
ソフィアン・アムラバト
アゼディン・ウナヒ
ビラル・エル・ハヌース
ニール・エル・アイナウィ
アユブ・ブアディ
イスマエル・サイバリ
サミール・エル・ムラベット
ゲシメ・ヤシン
レアル・ベティス
ジローナ
レスター・シティ
ASローマ
LOSCリール
PSV
RCストラスブール
RCストラスブール
フォワード
ブラヒム・ディアス
スフィアン・ラヒミ
アユーブ・エル・カアビ
アミン・スバイ
シェムスディン・タルビ
アユーブ・アマイムーニ
レアル・マドリード
アル・アイン
オリンピアコス
アンジェ
サンダーランド
アイントラハト・フランクフルト