共有 GOALをGoogleでフォロー

チェルシーとモロッコ代表の若き逸材イブラヒム・ラバジが、欧州の複数のビッグクラブから関心を寄せられている。現在ドーハで開催中のU-17ワールドカップで、モロッコ代表の一員として高い技術を披露し、注目を集めたことがきっかけとなった。

広告

ロンドンのクラブと2028年までのプロ契約を結んでいるにもかかわらず、同選手は将来有望な才能の獲得を狙うクラブにとって、潜在的なターゲットとなっている。

イギリスメディア『GiveMeSport』のベン・ジェイコブス記者によると、ポルトガルのスポルティングが同選手の成長を間近で追っており、ほかの複数のクラブとも動向の注視を競っている。その中でも有力なのが、フランスのパリ・サンジェルマン、イタリアのユヴェントス、ベルギーのクラブ・ブルッヘだという。

ラバジは「モロッコのメッシ」の異名で知られている。これはそのプレースタイルやドリブル、ボールコントロールの能力にちなんだもので、こうした資質によって、若手選手の市場で関心が高まり続けている存在の一人となった。

ラバジは現在、カタールの首都で開催中のU-17ワールドカップにモロッコ代表として出場しており、大会で注目を浴びる選手の一人とされている。本職は右ウイングだが、司令塔の役割もこなすことができる。重心の低さと素早い方向転換を生かし、狭いスペースでもボールを保持して運べる点が持ち味だ。こうした特長は1対1の局面で優位をもたらすものであり、アルゼンチンのスター、リオネル・メッシと比較される理由の一端を物語っている。

広告 広告

同選手は2009年1月3日にイングランドのレスターで生まれ、クリスタル・パレスのアカデミーでサッカーの第一歩を踏み出した。その後、2021年にチェルシーへ移り、同クラブのコバム・アカデミーのU-12チームに加わった。

Related Topics

以降、ロンドンのクラブの各年代のカテゴリーで着実にステップアップを重ね、チームの主力の一人となった。昨シーズンはU-18プレミアリーグを制したチームの一員としてプレーしている。

また、ラバジはUEFAユースリーグのカラバフ戦で同大会デビューを果たし、1-1の引き分けに終わったバルセロナ戦で大会初ゴールを記録した。

広告

こうした出場機会は、ユース年代の重要な欧州大会でプレーするチャンスを得たことで、同選手がチェルシーの育成組織の中で大きな成長を遂げたことを示している。これにより、今後のキャリアの行方に対する関心も一段と高まっている。

去る1月にはチェルシーと2028年までの初のプロ契約を結んだものの、チーム内の攻撃陣の層の厚さは、トップチームでより多くの出場機会を得たいという本人の希望にとって壁となる可能性がある。

広告

クラブには攻撃的なポジションをこなせる選手が数多く在籍しており、ポルトガル人のペドロ・ネトとジオヴァニー・ケンダに加え、コール・パーマー、モーガン・ロジャーズ、エステヴァン、ジェイミー・ギッテンスらがいる。まだ17歳の逸材にとって、出場時間を巡る競争は厳しいものとなっている。

国際舞台では、ラバジはかつてイングランドのU-15およびU-16代表でプレーした経験を持つが、その後モロッコ代表を選択した。モロッコでは2025年のU-17アフリカ・ネイションズカップ決勝でマリをPK戦の末に下し、優勝という目覚ましい成果を手にしている。

広告

こうした代表での経歴は、キャリアの初期段階にある同選手にとって貴重な経験となっている。一方で、関心を寄せるクラブはチェルシーとモロッコ代表での成長を見守っており、今後数年のうちに新天地へ移る可能性も含め、その将来に注目が集まっている。