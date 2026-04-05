モロッコのスター選手：「自分の安全を守るため、誰にもユニフォームを渡さない」

イングランドのワトフォードに所属するモロッコ人スター、オスマン・マーマは、試合後のユニフォーム交換に関する自身の考えを明かした。

2025年U-20ワールドカップでモロッコ代表が優勝した際、最優秀選手賞を受賞した同選手は、自身はユニフォームを配るタイプの選手ではないと語り、自分の私物を悪用する人がいるかもしれないと常に警戒していると述べた。

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モロッコ紙「アル・バトゥーラ」が伝えたコメントの中で、マーマは次のように付け加えた。「僕はユニフォームを求めたり配ったりするタイプの人間じゃない。試合後はサポーターに挨拶し、勝てばチームメイトと喜びを分かち合う。負けたら、ロッカールームへ直行するんだ」。

さらに彼はこう続けた。「時々、自分のユニフォームをプレゼントするのは素敵なことだが、私はかなり用心深いタイプだ。他人が自分の使い古した物をどう扱うか分からない。だから私は慎重で、あまりあげず、自分の安全を守ろうとしている」。