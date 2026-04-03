モロッコのスター選手、エジプト戦について：「宗教に対する敬意の欠如……だが、スペインは人種差別的ではない」

エスパニョールのDF、モロッコ人選手オマル・アル・ヒラリは、先日同クラブのホームスタジアムで行われたスペイン代表とエジプト代表の親善試合で発生した人種差別的なチャントに対し、強い非難の意を表明した。

スペイン紙「スポルト」のインタビューで、ハリリは次のように語った。「もう言うべきことはすべて言われ、映像も残っている。何人の人がいたかは分からないが、間違いなく少数派だ。その後、必要な措置が取られるだろう。」

さらに彼はこう続けた。「しかし、確かに、こうしたチャントは残念なことだ。イスラム教徒に対しても、キリスト教徒に対しても……あるいはあらゆる宗教に対しても。これは、多くの人々が信仰する宗教に対する敬意の欠如であり、繰り返すが、世界中のいかなる宗教に対しても敬意を欠く行為だ」

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若き選手は続けた。「観客が多く、試合に集中している状況では非常に難しいことだ。しかし、もし私がラミン・ヤマル（スペイン代表選手）の立場だったら、もちろん気になってしまうだろう。こうしたチャントは決してあってはならないし、それをした者は責任を負うべきだ。彼らは少数派なのだから」。

スペインのスタジアムにおける人種差別現象について、自身の経験に基づいて、ヒラリは次のように説明した。「個人的な経験から言えば、いくつかの個別の事件はあったものの、スペインは人種差別的な国ではないと常々思ってきた。少数者の行動を国全体に一般化することはできない」。

また、このモロッコ人スターは、過去に人種差別的な状況に遭遇したことを示唆しつつ、法的な手続きへの信頼を強調し、「100％決着がつくまでは、これ以上コメントすることはできない」と述べた。

そして彼は次のように締めくくった。「結局のところ、私たちは選手である前に人間です。お互いを尊重しなければなりません。なぜなら、尊重がなければ、サッカーに価値はないからです」。