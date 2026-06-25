モロッコのスター選手は認めた。「ハイチ戦では謙虚さが足りず、その代償を払った」

シュトゥットガルトのモロッコ代表アル・クヌースは、ハイチ戦で謙虚さを欠いたと指摘し、これからはミスが許されないとした。

モロッコ代表は木曜未明のハイチ戦を4-2で制し、2026年W杯ベスト32進出を決めた。勝ち点は7で、得失点差でブラジルに次ぐ2位。

試合前にすでに敗退が決まっていたハイチに2度リードを許したが、モロッコは最終的に4－2で勝利した。

アル・クヌース監督は「我々は時折謙虚さを欠き、代償を払った」と「BN Sports」に語った。

さらにフランスサイト「フット・メルカート」によると「プレス不足で攻撃でも力を出し切れず、相手に自信を与え2失点した」と続けた。

後半は監督の指示通りボールへのプレス強化し、勝利に値する内容だった」と続けた。

「我々には戦術があり、チームはそれを信頼している。各自の能力をチームのために捧げた結果、失点したにもかかわらず、それが実を結んだ」と続けた。

「大会の第1段階は終わり、次は勝てば進み、負ければ終わる。チームはそれを理解している」と結んだ。

モロッコ代表は、グループ6首位（オランダ、日本、スウェーデンのいずれか）と32強戦で対戦する。一方、チュニジアは2連敗で大会から敗退した。