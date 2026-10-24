モロッコのスター選手に戦慄の負傷、強烈な衝撃と大量出血

ドイツ2部リーグのケルン対シャルケの一戦で、前半に恐ろしいアクシデントが発生した。シャルケの選手2人が頭部を激しく衝突させ、両者ともに出血。医療スタッフの対応を要し、試合中に病院へ搬送される事態となった。試合は両者無得点のスコアレスドローに終わった。

ドイツの「スカイ」によると、アクシデントは37分に起きた。ケルンに所属するレバノン系の20歳、サイード・エル・マラがロングボールの一つに対してヘディングを試みた際、ボールの競り合いでモロッコ系のスフィアン・エル・ファウジが、チームメートのロビン・ホーセンスの頭部に激しく衝突した。

両選手は大量に出血しながらピッチに倒れ込み、エル・マラは医療スタッフに対して早急な対応を求める合図を送った。

試合は数分間中断され、その間に両チームの医師が負傷した選手たちに必要な応急処置を施した。

ピッチ上で治療を受けた後、エル・ファウジとホーセンスは追加の検査のため退場した。ホーセンスにはふらつきの兆候が見られ、退場の際には医療スタッフの介助を要した。

シャルケは43分、負傷した選手たちに代えてヤニック・バッハマンとヴィタリー・ベッカーを投入する緊急の交代を2つ余儀なくされた。負傷した2人はロッカールーム内でさらなる治療を受けた後、試合中に病院へ搬送されたと「スカイ」は伝えている。

試合後、シャルケの指揮官ムスリッチは、このアクシデントが選手たちに与えた精神的な影響について、「DAZN」を通じて次のように語った。「この出来事はチームに影響を及ぼす。しかし、その後、我々はより一層結束を強めた」

この一戦は、アクシデントが前半の展開を覆い尽くし、試合全体に影を落とす中、無得点の引き分けに終わった。