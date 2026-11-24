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アクラフ・ハキミは火曜日、長引くアフリカネイションズカップ決勝を巡る問題について、あらゆる結末を想定していた。パリ・サンジェルマンのDFは落ち着いて裁定を待つと語ったが、数時間後に悪い知らせを受けた。スポーツ仲裁裁判所（CAS）が従来の決定を覆し、セネガルをアフリカネイションズカップの優勝国と認めたのだ。

ハキミは火曜日の午後、ASローマとのチャンピオンズリーグの一戦を控え、パリ・サンジェルマンの記者会見に出席した。当然、議論を呼んでいるモロッコ対セネガルのアフリカネイションズカップ決勝も話題に上った。長引くこの問題について、CASは同日中に裁定を下す予定だった。

しかし、モロッコ代表DFは迫る裁定をそれほど気にしていない様子だった。「僕にとっては穏やかな一日になる。練習をして、家に帰る。それから誰かに裁定を教えてもらい、明日の試合に備えて寝るよ」とハキミは語った。

一方、28歳の右サイドバックは、物議を醸した決勝についても自身の考えを示した。試合中に一時ピッチを離れたセネガルの行動に関しては、明確な見解を示している。「ピッチで何が起きたかは、誰もが見たと思う。誰にでも意見があるし、僕にもある。サッカーでは、勝手にピッチを離れることはできない」とハキミは述べた。

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また、母国の戦いぶりを誇りに思っていることも強調した。ハキミによれば、自身とチームメートはモロッコを立派に代表したという。CASの最終的な裁定がどうなろうと、サポーターも誇りを持ち続けるべきだと語った。

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その後まもなく、待たれていた裁定が下された。国際的なスポーツ仲裁機関であるCASは、アフリカサッカー連盟（CAF）の従来の決定を覆し、セネガルの主張を認めた。これにより、モロッコに与えられていたアフリカネイションズカップの優勝は取り消され、セネガルが再び王者と認められた。

今回の裁定により、2026年1月18日にラバトで行われた決勝の当初の結果は維持される。延長戦の末にセネガルが1-0で勝利したという結果だ。CASは、セネガルの選手たちが一時的にロッカールームへ引き揚げた後、主審には試合を再開する権限があったと全会一致で判断した。

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決勝では、モロッコにPKが与えられると、セネガルが抗議のためピッチを離れる一幕があった。選手たちは約14分後に戻った。続いてブラヒム・ディアスがPKを失敗し、延長戦ではパペ・ゲイェが決勝ゴールを決めた。3月にはモロッコに優勝が与えられたが、その決定は今回覆された。

ハキミとモロッコの仲間たちにとっては、大きな落胆だ。3月に優勝が認められた際には歓喜に沸いた。しかしハキミは火曜日の午後、優勝が最終的にセネガルのものになったと知らされた。