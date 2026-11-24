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セネガルサッカー連盟は、セネガルとモロッコによるアフリカネイションズカップのタイトルをめぐる係争について、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が下した決定を受け、公式声明を発表した。

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アフリカサッカー史上最も物議を醸した騒動の一つが、劇的な展開で幕を閉じた。スポーツ仲裁裁判所（CAS）は、アフリカネイションズカップ2025決勝に関するアフリカサッカー連盟（CAF）の決定を取り消す裁定を下し、タイトルをセネガルに戻した。セネガルは延長戦の末にモロッコを1-0で下し、ピッチ上で決着をつけていた。これにより、約10カ月にわたった法廷闘争に終止符が打たれた。

スポーツ仲裁裁判所は火曜日、アフリカサッカー連盟上訴委員会の決定を取り消すと発表した 。同委員会は3月17日、セネガル代表が決勝を放棄したとみなし、モロッコに3-0の勝利を与えていた。

新たな裁定により、セネガルはラバトのプリンス・ムーレイ・アブデッラー・スタジアムでピッチ上で勝ち取ったタイトルを取り戻した。この一戦では、ピッチ内外で異例の出来事が相次いでいた。

セネガルサッカー連盟は火曜日に発表した声明で、次のように述べた。「セネガルサッカー連盟は国内外の皆様に対し、当連盟とアフリカサッカー連盟およびモロッコ王立サッカー連盟との間の係争に関して、スポーツ仲裁裁判所が下した裁定の正式な通知を本日受け取ったことをお知らせする」

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声明は続けて「この決定により、スポーツ仲裁裁判所はセネガル・スポーツ連盟が提出した上訴を認めた。その結果、最高仲裁裁判所は2026年3月17日にアフリカサッカー連盟上訴機関が下した決定を取り消し、2026年1月18日にラバトで行われ、延長戦の末にセネガル代表が1対0（1-0）で勝利した決勝の結果を完全に回復させた」としている。

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さらに「セネガルサッカー連盟は、この裁定を深い安堵とともに歓迎する。一方が他方より優れていると示すことを超えて、この決定は何よりもスポーツにおける正義の勝利を確認するものであり、試合の真実はスポーツ法の保護の下、ピッチ上でのみ決まるという基本原則を思い起こさせるものだ」と述べた。

続けて「この公式の機会に、セネガルサッカー連盟は、セネガル代表とそのスタッフ、弁護士と顧問、そして支援してくださった大統領とセネガル政府、さらにセネガル国内および国外に暮らすすべてのサポーターに深い感謝の意を表したい」と綴った。

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セネガルサッカー連盟はまた、「この決定を受け、セネガルサッカー連盟のアブドゥライ・ファル会長は次のように述べた。『スポーツ仲裁裁判所はスポーツに公正な判断を下した。モロッコ王立サッカー連盟、そしてモロッコ国民と我々を結ぶ兄弟の絆を改めて強調したい。セネガルサッカーは今、スポーツの価値観の下で団結したアフリカにおいて、自信と情熱を持って、揺るぎなく未来を見据えている』」と伝えた。

決勝での騒動

騒動の発端は、試合の後半終了間際にさかのぼる。スコアレスの状況で主審がモロッコにPKを与え、この判定にセネガルの選手たちとパペ・ティアウ監督が激怒した。

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セネガル代表の複数の選手が抗議のためにピッチを離れてロッカールームへ向かい、試合は約10分間中断した。その後、サディオ・マネがチームメイトと監督を説得し、ピッチに戻って試合を再開させた。

再開後、モロッコはタイトルを決める絶好の機会を得たが、ブラヒム・ディアスがパネンカでPKを失敗。ボールはGKエドゥアール・メンディの手に難なく収まった。

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試合は延長戦に突入し、パペ・ゲイェが決勝点を挙げてセネガルに史上2度目のタイトルをもたらした。母国での優勝を待ち望んでいたモロッコのサポーターは衝撃に包まれた。

騒動は試合終了の笛では終わらなかった。一部のモロッコ人記者とセネガルのパペ・ティアウ監督との間で緊迫した言い争いが起きた。同監督は選手をロッカールームに戻らせた判断をめぐり批判を浴びていた。

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試合後の記者会見は中止となり、ティアウ監督は翌日に謝罪した。一方、アフリカサッカー連盟は決勝での出来事を受け、同監督に5試合の出場停止処分を科した。

そして試合から2カ月後、アフリカサッカー連盟の上訴委員会は大会規定第84条に基づき、セネガルが試合を放棄したとみなす決定を下し、モロッコに3-0の不戦勝を与えていた。